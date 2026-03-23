DJIがInsta360を提訴

独立摄影师联合会に、DJIがInsta360を職務発明の権利の帰属に関する問題で提訴したという記事が掲載されています。

･独立摄影师联合会

DJIがInsta360を正式に提訴した。6件の特許紛争が立案され、（DJIの）元中核社員が関与している。DJIは深セン市中級人民法院でInsta360を提訴し、6件の特許権の帰属に関する紛争が正式に受理された。これはDJIにとって、中国国内における同種の訴訟として初の事例である。



DJIは、当該特許がドローンの飛行制御、構造設計、画像処理などの核心分野に集中しており、いずれも元社員が離職後1年以内に作成したもので、かつ以前の職務内容と密接に関連していると主張している。



さらに注目すべき点は、Insta360が国内の一部特許出願において発明者の氏名を隠蔽する一方で、対応する国際出願では真実の情報を公開していることだ。関与した人物はいずれもDJIの元中核的な研究開発担当者であり、ドローンの重要プロジェクトに深く関与し、核心技術を掌握していた。

最近、中国のレンズメーカーとニコンが知的財産権の問題でトラブルになっていましたが、今回は中国のメーカー同士で訴訟になっているようですね。問題の原因は、Insta360がDJIから引き抜いたエンジニアに、DJIの技術によって得られた成果をInsta360名義でエンジニアの名前を隠して特許化したということのようです。

トラブルになっているのはドローン関係の技術なので、アクションカメラや360°カメラなどのユーザーには、今回の件はおそらく無関係だと思いますが、Antigravityの360°ドローンには影響があるかもしれませんね。