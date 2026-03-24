キヤノン「RF14mm F1.4 L VCM」は小型化に伴う妥協が見られる

phototrendに、キヤノンの大口径超広角単焦点レンズ「RF14mm F1.4 L VCM」のレビューが掲載されています。

･Test Canon RF 14 mm f/1,4 L VCM

RF 14mm F1.4 L VCMは全長11.2cm、最大径7.65cm、重量はわずか578gと、驚くほど軽量コンパクトだ。EOS R5 Mark IIとの組み合わせでは非常にバランスが良く、非常に扱いやすい。

光学性能に関して言えば、非常に短い焦点距離を考慮すると優れた性能を発揮している。開放では、コントラストがやや不足しているものの、中央はシャープだ。しかし、残念ながら、周辺部と四隅はやや甘く、周辺光量落ちが非常に顕著だ。

絞ると、画像中央部のコントラストが高まる。周辺部はF2以降で改善されるが、隅々まで非常に良い描写を得るにはF4まで絞る必要がある。建築や風景の写真家にとってはこれは問題にならないが、天体写真家は絞ると露光時間が長くなるため、苦労するかもしれない。

ボケは最短撮影距離では、ソフトで非常に美しい。

周辺光量落ちは、このレンズの最も深刻な問題点の1つだ。カメラ本体やソフトウェアによる補正を行っても、 F1.4では周辺光量落ちが非常に顕著で、完全に解消されることはない。

光条は際立っており、非常に美しい。11枚羽根の絞りにより、美しく鮮明な22角形の光条が得られる。

フレアは比較的よく抑えられているもののゴーストは目立ち、光源の周囲に明るい筋状の光や、時折青いバブル状の光が現れる。

歪曲はカメラによる補正またはソフトウェアによる補正により、概ね良好に補正されているが、これらの補正を無効にすると、非常に強いタル型の歪曲が見られる。

色収差は非常に良く補正されており、F1.4で、特定の被写体でごくわずかな青緑色の色ズレが見られる程度だ。

AFは高速かつ非常に正確で、低照度環境下でも、被写体の捕捉で遅れることはない。





これほど広い画角と明るい絞りを両立に加えて、非常にコンパクトなサイズを実現できたことは、まさに偉業だと言えるだろう。しかし、この極めて小さいサイズを実現するためにいくつかの妥協点がある。四隅はF2.8まではかなり甘く、周辺光量落ちが非常に顕著でゴーストもかなり目立つ。2499ユーロというかなり高い価格を考えるとこれらの妥協点は受け入れがたいものだ。

建築や風景では開放時が均一性はそれほど大きな問題ではないが、天体写真では絞るかトリミングするかという難しい選択を迫られるかもしれない。このレンズは中途半端な位置付けにあると言えるだろう。競合製品は不在だが、心から勧めることはできない。

良い点：開放でも中央は非常にシャープ、軽量コンパクト、優れたAF、優れた収差の補正。

悪い点：開放時の均一性が低い、周辺光量落ちが非常に目立つ、ゴーストはもっと改善して欲しい、非常に高い価格。

RF14mm F1.4Lはこのスペックの超広角レンズとは思えないほど軽量コンパクトですが、開放からF2.8までは四隅が甘く、周辺光量落ちは自動補正後でも非常に目立つということで、「価格を考えるとこの妥協は受け入れがたい」というやや厳しい評価となっています。

風景のような絞って使う用途なら全く問題はなさそうですが、天体に使う場合は、開放付近の周辺光量落ちと周辺の画質が許容範囲内かどうかよく確認してから購入した方がよさそうですね。