サムヤンがCP+で「20-50mm F2 FE」を展示？

SonyAlphaRumorsに、サムヤンの大口径標準ズーム20-50mm F2 FEに関する情報が掲載されています。

･At the CP+ show Samyang will show a very early prototype of a 20-50mm f/2.0 FE lens!

信頼できる情報筋が、SamyangがCP+ショーで、60-180mm F2.8 FEを発表すると私に伝えてきた。これは数ヶ月前に既に目にしたレンズだ。その情報筋は、28-135mm F2.8 FEも展示されるかどうかについては明言しなかったが、Samyangがいくつかの極端なスペックのレンズの新しいプロトタイプを展示する予定であると付け加えた。そのうちの一つが、印象的な20-50mm F2.0 FEだ。



Samyangの目的は、これらの新しいプロトタイプに関するフィードバックを収集することであり、十分な関心が得られれば生産へと移行する。約5年前、タムロンが20-50mm F2.0 FEレンズの光学設計の特許を取得したが、それが製品化されることはなかった。



ソニーのFE28-70mm F2.0 GMは並外れたレンズだが、個人的にはより広角よりの方が好みだ。この20-50mm F2はかなり巨大なものになると想像されるが、そんなことはどうでもいい。何か新しいものが登場するのは、素晴らしいことだ。

サムヤンが展示を考えているズームはいずれも大口径で、今後はこの分野のレンズに力を入れていく方針のようですね。新たに展示が噂されている20-50mm F2はこれまでになかった興味深いスペックのレンズですが、SARが指摘しているようにかなり大きなレンズになりそうです。