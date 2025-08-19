シグマが「200mm F2 DG OS | Sports」と「12mm F1.4 DC | Contemporary」を正式発表

シグマが大口径超望遠単焦点レンズ「200mm F2 DG OS Sports」とAPS-C用の大口径広角単焦点レンズ「12mm F1.4 DC Contemporary」を正式に発表しました。

Sigma 200mm F2 DG OS | Sports 発表および発売日決定のお知らせ

  • 株式会社シグマは、Sigma 200mm F2 DG OS | Sportsの発表および発売日の決定をご案内いたします。

    ・卓越した光学性能を備えた、世界初のフルサイズミラーレス用200mm F2
    ・光学性能を最大限に引き出す高速AFと手ブレ補正機構
    ・高い信頼性を誇るSportsラインのビルドクオリティ

    価格：オープンプライス
    マウント：L マウント用、ソニー E マウント用
    付属品：レンズフード（LH1139-01）、フロントキャップ（LCF-105 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ、三脚座（TS-171）、ショルダーストタップ
    発売日：2025年9月4日（木）
    ※SIGMA公式オンラインショップの予約開始日：8月21日（木）10時

    【主な仕様】
    レンズ構成：14群19枚（FLDガラス2枚、SLDガラス2枚）
    画角：12.3°
    絞り羽根枚数：11枚（円形絞り）
    最小絞り：F22
    最短撮影距離：170cm
    最大撮影倍率：1:7.6
    フィルターサイズ：φ105mm
    最大径×長さ：φ118.9mm × 201mm
    質量：1,820 g

sigma_200mmF2DGOSSports_of_001.jpg

Sigma 12mm F1.4 DC | Contemporary 発表および発売日決定のお知らせ

  • 株式会社シグマは、Sigma 12mm F1.4 DC | Contemporaryの発表および発売日の決定をご案内いたします。

    ・優れた光学性能の超広角F1.4が生む表現力
    ・静止画・動画の快適な撮影をサポート
    ・豊富なAPS-C用F1.4単焦点レンズをラインアップ

    価格：オープンプライス
    マウント：ソニー E マウント用、富士フイルム X マウント用、キヤノンRFマウント用
    付属品：レンズフード（LH652-01）、フロントキャップ（LCF-62 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ
    発売日：2025年9月4日（木）
    ※SIGMA公式オンラインショップの予約開始日：8月21日（木）10時

    【主な仕様】
    レンズ構成：12群14枚（SLDガラス2枚、非球面レンズ3枚）
    画角：99.6°
    絞り羽根枚数：9枚（円形絞り）
    最小絞り：F16
    最短撮影距離：17.2cm
    最大撮影倍率：1:8.4
    フィルターサイズ：φ62mm
    最大径×長さ：φ68.0mm × 69.4mm
    質量：225 g

sigma12mmF14DCContemporary_of_001.jpg

200mm F2 DG OSの価格はオンラインショップで55万円で、口径を考えると価格は抑えられていると言ってよさそうです。重さに関してはいくつか噂が流れましたが、2830gの噂は誤報で、実際には1820gとこのクラスとしては軽量となっています。

また、12mm F1.4 DCは大口径の超広角にもかかわらず、16mm F1.4 DC DNより大幅に軽量コンパクトで、とても扱いやすそうですね。価格はオンラインショップで9万9000円となっています。