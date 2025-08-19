シグマが「200mm F2 DG OS | Sports」と「12mm F1.4 DC | Contemporary」を正式発表

シグマが大口径超望遠単焦点レンズ「200mm F2 DG OS Sports」とAPS-C用の大口径広角単焦点レンズ「12mm F1.4 DC Contemporary」を正式に発表しました。

･Sigma 200mm F2 DG OS | Sports 発表および発売日決定のお知らせ

株式会社シグマは、Sigma 200mm F2 DG OS | Sportsの発表および発売日の決定をご案内いたします。



・卓越した光学性能を備えた、世界初のフルサイズミラーレス用200mm F2

・光学性能を最大限に引き出す高速AFと手ブレ補正機構

・高い信頼性を誇るSportsラインのビルドクオリティ



価格：オープンプライス

マウント：L マウント用、ソニー E マウント用

付属品：レンズフード（LH1139-01）、フロントキャップ（LCF-105 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ、三脚座（TS-171）、ショルダーストタップ

発売日：2025年9月4日（木）

※SIGMA公式オンラインショップの予約開始日：8月21日（木）10時



【主な仕様】

レンズ構成：14群19枚（FLDガラス2枚、SLDガラス2枚）

画角：12.3°

絞り羽根枚数：11枚（円形絞り）

最小絞り：F22

最短撮影距離：170cm

最大撮影倍率：1:7.6

フィルターサイズ：φ105mm

最大径×長さ：φ118.9mm × 201mm

質量：1,820 g

･Sigma 12mm F1.4 DC | Contemporary 発表および発売日決定のお知らせ

株式会社シグマは、Sigma 12mm F1.4 DC | Contemporaryの発表および発売日の決定をご案内いたします。



・優れた光学性能の超広角F1.4が生む表現力

・静止画・動画の快適な撮影をサポート

・豊富なAPS-C用F1.4単焦点レンズをラインアップ



価格：オープンプライス

マウント：ソニー E マウント用、富士フイルム X マウント用、キヤノンRFマウント用

付属品：レンズフード（LH652-01）、フロントキャップ（LCF-62 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ

発売日：2025年9月4日（木）

※SIGMA公式オンラインショップの予約開始日：8月21日（木）10時



【主な仕様】

レンズ構成：12群14枚（SLDガラス2枚、非球面レンズ3枚）

画角：99.6°

絞り羽根枚数：9枚（円形絞り）

最小絞り：F16

最短撮影距離：17.2cm

最大撮影倍率：1:8.4

フィルターサイズ：φ62mm

最大径×長さ：φ68.0mm × 69.4mm

質量：225 g

200mm F2 DG OSの価格はオンラインショップで55万円で、口径を考えると価格は抑えられていると言ってよさそうです。重さに関してはいくつか噂が流れましたが、2830gの噂は誤報で、実際には1820gとこのクラスとしては軽量となっています。

また、12mm F1.4 DCは大口径の超広角にもかかわらず、16mm F1.4 DC DNより大幅に軽量コンパクトで、とても扱いやすそうですね。価格はオンラインショップで9万9000円となっています。