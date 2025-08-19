シグマが「200mm F2 DG OS | Sports」と「12mm F1.4 DC | Contemporary」を正式発表

シグマが大口径超望遠単焦点レンズ「200mm F2 DG OS Sports」とAPS-C用の大口径広角単焦点レンズ「12mm F1.4 DC Contemporary」を正式に発表しました。
･Sigma 200mm F2 DG OS | Sports 発表および発売日決定のお知らせ
- 株式会社シグマは、Sigma 200mm F2 DG OS | Sportsの発表および発売日の決定をご案内いたします。
・卓越した光学性能を備えた、世界初のフルサイズミラーレス用200mm F2
・光学性能を最大限に引き出す高速AFと手ブレ補正機構
・高い信頼性を誇るSportsラインのビルドクオリティ
価格：オープンプライス
マウント：L マウント用、ソニー E マウント用
付属品：レンズフード（LH1139-01）、フロントキャップ（LCF-105 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ、三脚座（TS-171）、ショルダーストタップ
発売日：2025年9月4日（木）
※SIGMA公式オンラインショップの予約開始日：8月21日（木）10時
【主な仕様】
レンズ構成：14群19枚（FLDガラス2枚、SLDガラス2枚）
画角：12.3°
絞り羽根枚数：11枚（円形絞り）
最小絞り：F22
最短撮影距離：170cm
最大撮影倍率：1:7.6
フィルターサイズ：φ105mm
最大径×長さ：φ118.9mm × 201mm
質量：1,820 g
･Sigma 12mm F1.4 DC | Contemporary 発表および発売日決定のお知らせ
- 株式会社シグマは、Sigma 12mm F1.4 DC | Contemporaryの発表および発売日の決定をご案内いたします。
・優れた光学性能の超広角F1.4が生む表現力
・静止画・動画の快適な撮影をサポート
・豊富なAPS-C用F1.4単焦点レンズをラインアップ
価格：オープンプライス
マウント：ソニー E マウント用、富士フイルム X マウント用、キヤノンRFマウント用
付属品：レンズフード（LH652-01）、フロントキャップ（LCF-62 IV）、リアキャップ（LCR III）、ポーチ
発売日：2025年9月4日（木）
※SIGMA公式オンラインショップの予約開始日：8月21日（木）10時
【主な仕様】
レンズ構成：12群14枚（SLDガラス2枚、非球面レンズ3枚）
画角：99.6°
絞り羽根枚数：9枚（円形絞り）
最小絞り：F16
最短撮影距離：17.2cm
最大撮影倍率：1:8.4
フィルターサイズ：φ62mm
最大径×長さ：φ68.0mm × 69.4mm
質量：225 g
200mm F2 DG OSの価格はオンラインショップで55万円で、口径を考えると価格は抑えられていると言ってよさそうです。重さに関してはいくつか噂が流れましたが、2830gの噂は誤報で、実際には1820gとこのクラスとしては軽量となっています。
また、12mm F1.4 DCは大口径の超広角にもかかわらず、16mm F1.4 DC DNより大幅に軽量コンパクトで、とても扱いやすそうですね。価格はオンラインショップで9万9000円となっています。
Zuser
最近は新製品プレゼンテーションをやらないですね
カタログスペック外の話も聞けて好きだったのですが
ずっとT二桁
ついに出た12mm。touitもいささか古くなりましたので要注目
(touit色ノリ最高なんですけどね)
さてシグマがどんな画を魅せてくれるか。公式サイトはEとRFマウントだけで
まだXの画はまだのようで。どこかで実写できないものか。
週末星撮り
思ったよりお安い！
公式ショップでこのお値段なら大手の販売店ならギリ50万円を切りますかね…？
ただ、噂であったボケキングなるレンズが本当に出るのであれば悩みどころですね…。
トーナリロフ
DCレンズでLマウントが無い事にシグマの意思を感じます。
BFの高画素機やAPS-C機は作らないということでしょうか…。
アルクトゥルス
何故いつもZマウントがないのでしょうか？