ニコン「Z 24-70mm f/2.8 S II」は現行型よりも500ドル高くなる？

Nikon Rumorsに、ニコンの新しい標準ズーム「Z 24-70mm f/2.8 S II」の価格に関する噂が掲載されています。

･The new Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S Mark II lens will be around $500 more expensive than the current version

最新情報だ。近日発表予定のニコンZ 24-70mm f/2.8 S Mark II は、現行モデルより約500ドル（関税の影響で米国では600ドル高くなる可能性あり）高くなる予定だ。現行モデルは現在、米国で300ドルのリベート適用後、2,096ドルで販売されている。

新型のZ24-70mm f/2.8Sよりも500ドルほど高くなるということですが、旧型登場時の6年前と比べて物価が上がっていることを考慮すれば、この値上げは仕方ないところでしょうか。国内では現行型が、価格.comの最安値で25万8000円なので、噂通りなら新型は30万円台になりそうですね。