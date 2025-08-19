ニコン「Z 24-70mm f/2.8 S II」は現行型よりも500ドル高くなる？

Nikon Rumorsに、ニコンの新しい標準ズーム「Z 24-70mm f/2.8 S II」の価格に関する噂が掲載されています。
･The new Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S Mark II lens will be around $500 more expensive than the current version
- 最新情報だ。近日発表予定のニコンZ 24-70mm f/2.8 S Mark II は、現行モデルより約500ドル（関税の影響で米国では600ドル高くなる可能性あり）高くなる予定だ。現行モデルは現在、米国で300ドルのリベート適用後、2,096ドルで販売されている。
新型のZ24-70mm f/2.8Sよりも500ドルほど高くなるということですが、旧型登場時の6年前と比べて物価が上がっていることを考慮すれば、この値上げは仕方ないところでしょうか。国内では現行型が、価格.comの最安値で25万8000円なので、噂通りなら新型は30万円台になりそうですね。
Nanigashi300
私の手元にもあるこれを、もう旧型呼ばわりすることになるのはなんだか残念な気持ちもありながら‥‥‥
大三元の標準ズームと言えばブランドを代表する代物ですから、それのブラッシュアップが（物価も加味して）500ドルの値上げで済んでいるならば随分頑張っていると思います。
さらに体感500ドル以上の付加価値があれば、これは大いに歓迎されるでしょうね。
まだロードマップが完成しきらない中でのアップデートなので、単なるマイナーチェンジではないと思われます。
これからのNIKKORのブランディングを決めることになる一品なので、楽しみです。