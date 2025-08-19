ニコンが間もなく「Z24-70mm f/2.8 S II」を発表？

Nikon Rumorsに、「Z24-70mm f/2.8 S II」に関する噂の続報が掲載されています。

･Expect the Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S Mark II lens announcement this week (August 19 ±1 day)

今週、Z 24-70mm f/2.8 S Mark II の発表が予想されている。私の予想では火曜日か水曜日 （8 月19日 ±1日）だ。

数日前に噂が流れたZ24-70mm f/2.8 S IIですが、早ければ今日、遅くとも明日発表される可能性が高そうですね。詳細は今のところ不明ですが、光学系の高性能化、小型軽量化、動画対応のどの方向性重視で進化するのか興味深いところです。