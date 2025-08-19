ニコンが間もなく「Z24-70mm f/2.8 S II」を発表？

Nikon Rumorsに、「Z24-70mm f/2.8 S II」に関する噂の続報が掲載されています。
･Expect the Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S Mark II lens announcement this week (August 19 ±1 day)
- 今週、Z 24-70mm f/2.8 S Mark II の発表が予想されている。私の予想では火曜日か水曜日 （8 月19日 ±1日）だ。
数日前に噂が流れたZ24-70mm f/2.8 S IIですが、早ければ今日、遅くとも明日発表される可能性が高そうですね。詳細は今のところ不明ですが、光学系の高性能化、小型軽量化、動画対応のどの方向性重視で進化するのか興味深いところです。
fng
新しいレンズが出るのはうれしいのですが、24-70/f2.8を４月に買ってしまいました。
夏ボーナスの予算を使い切った後でなければ、買い替えを検討したのですが、
年末まで我慢します。
ニコ姉
光学的なメリットはないのでしょうが、インナーフォーカスでなくとも、繰り出し量が抑えられていたら嬉しいです。
Fマウントの24-70の方がカッコ良かったと思っています。
賛否両論あると思いますが。。
daipa
光学系が同等でも、大きさ重さがそれなりに改善されたら、価格次第ですが、買い替えたいと思います。