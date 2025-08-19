シグマ「200mm F2 DG OS」を「α1」と「Zf」に装着した画像

SonyAlphaRumorsに、シグマ「200mm F2 DG OS Sports」をソニーα1とニコンZfに装着したカタログ用の写真が掲載されています。

･First images samples shot on the new Sigma 200mm f/2.0 FE lens!

8月19日にシグマは新しいAPS-C用の12mm F1.4とフルサイズ用の200mm F2.0をEマウント / L マウント向けに発表する。一番上の画像はソニー機に装着された新レンズを示している。下の画像はニコンZfにアダプターを介して装着したものと再びソニー機に装着したものだ。

200mm F2 DG OSのカタログ用の写真がリークしましたが、マウントアダプタでZfに装着している画像があるのが面白いところです。これはZマウントユーザーは、マウントアダプタでEマウント用を使って欲しいという意味なのでしょうか。

画像の200mm F2 DG OSは、フードが装着されているのでやや大きめに見えますが、F2の大口径としては常識的なサイズに収まっていて、手持ちで振りますこともできそうです。鏡筒の質感も高そうですね。