キヤノンがARRIを買収したらカメラ業界を根本から変えるチャンスになる？

DigitalCamera Worldに、キヤノンがARRIを買収したらいいという意見記事が掲載されています。

･Canon could rule the camera industry if it buys Arri... but will it?

映画用カメラの専門メーカーであるARRIが売りに出されている。もし、キヤノンがARRIを買収すれば、カメラ業界を根本から変える100年に一度のチャンスが生まれるだろう。ニコンがREDを買収した際に何が起こったかを思い出して欲しい。ただし、買収の規模ははるかに大きくなる。



ARRIは、歴史と名声を誇る100年の歴史を持つ映画用カメラメーカーで、同社のAlexaカメラシステムは、数々の大ヒット作の映画作品に採用されている。したがって、キヤノンがARRIを買収すれば（少なくとも、ARRIの映画用カメラ部門を買収すれば）、同社は映画制作業界のトップに躍り出て、瞬く間にソニーとほぼ同等の大手企業になるだろう。



「キヤノンはもうシネマカメラを作っているのでは？」と思う人もいるかもしれない。しかし、キヤノンのCinema EOSラインナップは現在、主にドキュメンタリーやインディーズ作品向けの非常に独特な分野で強く、ソニーやパナビジョンなどが独占するハイエンドの分野に参入することはできていない。



その性能にもかかわらず、Cinema EOSが映画制作の層に浸透する可能性は低いだろう。これは、ニコンの映画用カメラがどれだけ優れていても、ソニーのVeniceのようなシステムに挑戦するのに必要な牽引力を得ることができないのと同じだ。



つまり、ニコンがREDを買収することでその業界への道を獲得したのとほぼ同じように、キヤノンはARRIを買収することで映画製作へのVIPパスを獲得できるのだ。



これはニコンを上回る素晴らしい買収となるだろう（結局のところ、レッドは映画業界では重要ではあるが小規模な企業だ）。そしてキヤノンは一夜にしてハリウッドの強豪になる。言うまでもなく、ますます厳しくなるカメラ市場で成長するためのユニークな機会をキヤノンに与えることになるだろう。



しかしキヤノンは、非常に伝統的な日本企業であり、非常に日本的なビジネススタイルで、ニコンのように企業を買収したり提携したりすることはあまりない。したがって、キヤノンが、ARRIの買収にも全く関心がない可能性もあるだろう。



しかし、もし私が今キヤノン本社の人間なら、間違いなく弁護士と取締役全員を会議室に集めて、円とユーロの為替レートの計算（買収資金の計算）をしようとするだろう。

キヤノンがARRIを買収したら驚きですが、実現性はあるのでしょうかね。ただ、記事でも述べられている通り、キヤノンはもともとビデオカメラメーカーで動画の技術も持っているので、もし今からARRIと組んだとしても映画業界での立ち位置が変わることはあっても、コンシューマー機のEOSの動画機能にはそれほど大きな恩恵はないかもしれませんね。