パナソニックLUMIXの新製品は近日中には登場しない？

L-rumorsに、パナソニックLUMIXの新製品の近日中の発表予定はないという情報が掲載されています。

･Still no Lumix announcement on the horizon...

ちょっとした新しい情報だが、情報筋によると、LUMIXの発表は差し迫ってはいないようだ。私の夢のカメラのEVF内蔵のS9が登場するまでには、もう少し待たないといけないようだ。



とはいえ、パナソニックは既に非常に忙しい一年を過ごしているので、この短い休みはそれほど驚くべきことではない。本当の疑問は、次に何が登場するのかということだ。何か予想はあるだろうか？

パナソニックは今年前半に既にS1RIIとS1II、S1IIEを発表しており、レンズもLUMIX S 24-60mm F2.8が登場しているので、まだそれほど新製品発表の間隔が空いているわけではありませんね。この記事では、近日中の新製品発表はなないようだと述べられているので、次の新製品は年末商戦あたりでしょうか。今年のパナソニックはLマウントの新製品中心なので、そろそろm4/3の新製品も期待したいところです。