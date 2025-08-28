OM SYSTEM「ED 50-200mm F2.8 IS PRO」の画像

43rumorsに、OM SYSTEM（OMDES）の新しい望遠ズーム「ED 50-200mm F2.8 IS PRO」の画像と発表日に関する情報が掲載されています。
･LEAKED: M.Zuiko Digital ED 50-200mm f/2.8 IS PRO is coming on September 10
- これは9月10日に発表予定のM.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PROの初めてのリーク画像だ。素晴らしいニュースがある：このレンズは多くの人が懸念していたようなシグマ70-200mmのブランド変更バージョンではなく、真のOM SYSTEM設計のレンズであり、その性能は伝説の150-400mm PROに匹敵するかもしれない！価格やその他の仕様についてはまだ情報がないが、とても楽しみだ。
OM SYSTEMの新望遠ズームは70-200mm F2.8になると噂されていたので、シグマのフルサイズ用レンズのOEMではないかという憶測もありましたが、どうやらこの噂は誤りだったようですね。実際にはワイド端は50mmスタートで、これならm4/3用のズームとして申し分のないズーム域と言ってよさそうです。このレンズはOM SYSTEM設計の白鏡筒のPROレンズということで、光学性能は大いに期待できそうです。
ねす
買います。
本当に楽しみです。うれしい。
田舎のカメラ好き
まずは、50-200mmでよかったー!
それにしても「そうお待たせしない時期」から随分待ちました。
あとは発売時期と価格ですかね。
織男
カッコいいし、OMDS渾身のレンズになりそうですね。内蔵テレコンは搭載されているのでしょうか。内蔵テレコンがあれば最高ですね。
としにい
遂に来ましたね。
これでシグマのOEMなどではなく、専用設計の50-200mm F2.8IS PROで確定ですね。
価格が気になりますが、実売40〜50万は覚悟しています。
価格は二の次で良いので、とにかく写りに妥協の無いレンズでお願いします！
この白レンズも受注生産になるかもしれないですね。
HighShift
50-200mmが出ますか、とても扱いやすそうな焦点域ですがF4でお安く出して欲しかったです。(価格情報ないけど安くないはず)もちろんF2.8でお安いなら歓迎しますが、大きく重いのも嫌なのでF4辺りが良かったかなと。
デジタルXA
OMDSが自社開発できるリソースがある事が分かりホッとしました。
この勢いで、大口径単焦点の噂もありましたので、期待したいと思います。
けん
キター！
後これで三脚座が完全に外せたら完璧です！
hiro hado
長くはお待たせしない との発表から中々発表されなかったのでOEM製品では無いと感じていました。
ED90ｍｍ F3,5macroに続く興奮です
OMDSの優れた描写力は勿論のこと 近接撮影能力にも期待しています
只 エキステンダーを取り付けると白レンズに黒のEXになりますね 少し残念！
おいそれと手が出せない価額だろうと予想しますが頑張って購入したいので出来る限りリーズナブルでお願いします。
LOGAN
おおっ！いいですね！！カッコいい！！！
OEMじゃなくて良かった。これは絶対買いですね。
インナーズームだと思いますが、これで1.4xテレコン内蔵なら最強なんだけど・・・
期待しちゃいます。発表が楽しみです。
ルミエール
パナライカ50-200がf値変動(2.8-4.0)なので通しなのは訴求ポイントですね！
値段がどうなるかですし、個人的にはパナライカ50-200の写りは他のマウント含めてもなかなかあの描写は出ないと思ってるので、出てくる画を見てみたいです。
にこぷん
もう待たせすぎです、私のシステムからマイクロフォーサーズを外そうかとさえ考え始めていました。これなら文句ないですねもちろんテレコン対応でしょう。
出来れば鏡胴は黒が良かったのでそこだけが残念です。
秋
50-200は意外でした。定番の焦点域ではありますが、45-150が定番より長くてその上が150-400ですから、自社開発なら75(100)-300辺りがでてくるかと。そうでないならOEMかなと思っていました。
テレコンは内蔵になるか現行機をリブランドするかでしょうか？何もないことは無いと信じてます。
シュワシュワ
カッコいいですねぇ
m4/3ユーザーの方々には長く待っていた待望の玉でしょうか
価格や重量はどうなるでしょうね？
ボケ量で考えるとフルサイズの100-400 f5.6相当ですが、他社のそのクラスと同等以上の価格になると、ならフルサイズの方が良くない？と思われそうなので３０万台前半までに収められてるといいですね
まーやん
CP+のお目見えからかなり伸びましたね
50-250mmF4説とか70-200mm(OEM)説とかありましたが、ひとまず50-200mmF2.8で出てくれて本当にうれしい。
価格も気になるところですが高くとも貯めればなんとかなるので、あとはテレコン周りがどうなっているかですね。内蔵は流石に厳しいかな？
にこな
待望のリーク！
ひとまずOEMでなくて安心しました。
形状が150-400のそれとは異なるので、三脚座は着脱式にみえます。あとSETボタンもそんなとこに移動するんですね、、、(150-400では右手中指を伸ばした辺りにあって使いやすかったのでそこにもあれば嬉しいのですが２つは無いですよね)
いんでぃごライダー
40-150proが実売20万なので、30万円台なら御の字かなーと思いましたが、
白レンズだし40万は越えるんでしょうね。
ちょっと手が出ないかな。。。