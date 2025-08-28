OM SYSTEM「ED 50-200mm F2.8 IS PRO」の画像

43rumorsに、OM SYSTEM（OMDES）の新しい望遠ズーム「ED 50-200mm F2.8 IS PRO」の画像と発表日に関する情報が掲載されています。

･LEAKED: M.Zuiko Digital ED 50-200mm f/2.8 IS PRO is coming on September 10

これは9月10日に発表予定のM.ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8 IS PROの初めてのリーク画像だ。素晴らしいニュースがある：このレンズは多くの人が懸念していたようなシグマ70-200mmのブランド変更バージョンではなく、真のOM SYSTEM設計のレンズであり、その性能は伝説の150-400mm PROに匹敵するかもしれない！価格やその他の仕様についてはまだ情報がないが、とても楽しみだ。

OM SYSTEMの新望遠ズームは70-200mm F2.8になると噂されていたので、シグマのフルサイズ用レンズのOEMではないかという憶測もありましたが、どうやらこの噂は誤りだったようですね。実際にはワイド端は50mmスタートで、これならm4/3用のズームとして申し分のないズーム域と言ってよさそうです。このレンズはOM SYSTEM設計の白鏡筒のPROレンズということで、光学性能は大いに期待できそうです。