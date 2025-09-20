ソニーが9月30日に「FE 100mm F2.8 GM」を発表？

SonyAlphaRumorsに、ソニーの新しい交換レンズの発表に関する噂が掲載されています。

･Is the Sony 100mm f/2.8 GM macro coming on September 30?

ある情報筋から、ソニーが9月30日に新しいマクロレンズを発表する可能性があると聞いた。信頼できる情報筋からの裏付けはまだ取れていない。信頼できるリーク情報筋であるHow2Flyが、以前に次のように報告していた。



「ソニーは、新しいフルサイズ用マクロレンズ、FE 100mm F2.8 Macro GM OSSをテストしている」



ということは、このレンズは9月30日に登場する可能性があるということなのだろうか?

まだ確実な情報ではないようですが、これまでhow2fly氏の噂はほとんど的中しているので、9月30日かどうかはともかくとして、100mm F2.8のマクロレンズが実際に近日中に登場する可能性はかなり高そうです。

現行のソニーの中望遠マクロは「G」で、新レンズは「GM」なので、かなりの性能向上が期待できそうですね。一方で、価格がどれだけ上がるのかは気になるところです。