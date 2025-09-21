主要なインフルエンサーが新製品発表のために日本に集結中？

Mirrorless Rumorsに、有名インフルエンサー達が新製品発表（EOS R6 Mark III？またはLUMIX S100-500mm？）のために来日しているという情報が掲載されています。

･Influencers are flying to Japan....for the Canon R6III announcement?

現在、多くの主要なインフルエンサー達が日本へ向かっており、これは大きな新製品発表があることを示唆している。最近の噂では、パナソニックが100-500mmを発表するという話もあるが、キヤノンがEOS R6 IIIを発表するという情報も出ている。大方の見方では、この日本でのイベントはキヤノンの大規模な発表になるとされている。



ソニーα7Vの発表である可能性は低そうだ。ソニーは通常、米国のインフルエンサー向けにニューヨークで新型カメラを発表することが多いためだ。

インフルエンサー達が日本に向かっているということなので、何らかの新製品が発表される可能性が高そうですね。Mirrorless RumorsはEOS R6 Mark III の発表を有力視しているようですが、Canon RumorsはEOS R6 Mark III は来年になるかもと言っていたので、実際どうなるのか気になるところです。キヤノンの新製品発表だとすると、EOS R7 Mark IIの可能性もあるかもしれませんね。