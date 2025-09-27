ソニー「FE 100mm F2.8 Macro GM OSS」の画像

SonyAlphaRumorsに、ソニーの新しいマクロレンズ「FE 100mm F2.8 Macro GM OSS」のリーク画像が掲載されています。

･First leaked images of the new Sony 100mm f/2.8 GM OSS macro lens coming on September 30!

9月30日に発表される新しいソニー100mm F2.8 Macro GM OSSの最初の2枚のリーク画像がここにある。このレンズは、古くなった90mm F2.8 Macro G OSSの後継モデルとなる。以下は、90mm F2.8からのアップグレード点だ。



- 新しいレンズはGではなくGM（つまり高品質）だ

- 絞りリング付き

- AF-MFスイッチ搭載

- フルタイムDMFスイッチ

- アイリスロック



価格についてはまだ情報がないが、2000ドルに非常に近いものになると思われる。来週発表される製品は、おそらくこれだけだ、α7Vは、10月から11月にかけて発表される可能性が高い。

画像がリークしたので、ソニーの次の新製品は、以前にhow2fly氏の言ってた100mm F2.8のマクロレンズで確定のようです。また、画像からこのレンズが「GM」になることも確定しましたね。GMになったことで、現行の90mm F2.8 Gから大幅な性能向上が期待できそうですが、価格も予想の2000ドル（90mm F2.8の店頭価格はB&Hで1198ドル）だとしたらかなり高くなりますね。