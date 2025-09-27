ライカが10月16日に「Q3モノクローム」、10月23日に「M EV1」を発表？

Leica Rumorsに、ライカの2つの新製品の発表日に関する情報が掲載されています。

･Update: Leica Q3 Monochrom on October 16th, Leica M EV1 on October 23rd

前回の記事の簡単なアップデートだ。



- ライカQ3モノクロームが10月16日発表される

- ライカM EV1が10月23日に発表される



EVF搭載のライカMの最終的な名称は「ライカM EV1」になる。

これまでの噂ではEVF搭載のライカMは「ライカM11-V」と呼ばれていましたが「ライカM EV1」が正式名称のようですね。これはレンジファインダーの「M」シリーズと明確に区別するためでしょうか。噂通り、ハイブリッドファインダーが搭載されるのかどうか注目したいところです。

[追記] Mirrorless Rumorsの噂によると、このカメラの名称は「ライカM-V」で価格は7950ユーロ、ファインダーはハイブリッドではなくEVFのみとのことです。