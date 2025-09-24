GoProが「MAX2」「LIT HERO」を正式発表

GoProが、8Kの360度カメラ「MAX2」とライト内蔵の小型軽量アクションカメラ「LIT HERO」、マルチカメラジンバル「Fluid Pro AI」を正式に発表しました。

･Announcing Three New Products

GoProは、3つのエキサイティングな新製品を発表した。





MAX2：MAX2 は、プロ品質の画像キャプチャとアクションのために設計された、強力で耐久性がありながら使いやすい360度カメラ。MAX2 は市場で唯一の真の8K 360度カメラであり、競合他社よりも最大 21%多くの解像度でキャプチャできる。

フル レンジ 10 ビット カラー（True 8K + GP ログ エンコーディング）

交換可能なレンズ

2900万画素360度写真

業界トップクラスの6マイク

GPSを内蔵した唯一の360度カメラ

MAX2 は、GoPro.comで$499.99USDで本日から予約注文できる。予約注文の出荷と小売店での世界的なオンシェルフの可用性は9月30日に開始される。

LIT HERO：LIT HERO は超コンパクトなライフスタイルカメラで、内蔵ライトにより「いつでも、どこでも」楽しく没入感のある動画や写真撮影を可能にする。LIT HEROは最大60fpsの4K解像度動画撮影、2倍スローモーション、便利なマグネットマウントに対応し、わずか93グラムしかない。

頑丈なデザイン + 16フィート（5m）防水

内蔵ライト

SNSに最適な4:3 1200万画素写真

回の充電で100分以上連続録画が可能

LIT HERO は本日より GoPro.comで269.99米ドルで予約注文可能。商品の出荷および小売店での販売は10月21日に開始される。

Fluid Pro AI: Fluid Pro AIは、GoProカメラ、スマートフォン、そして最大400グラムまでのコンパクトデジタルカメラに対応したAI被写体追跡ジンバル。

堅牢な3軸ジンバル。GoProカメラ、スマートフォン、最大400グラムまでの一部コンパクトデジタルカメラに対応する交換式マウントを搭載。

前方・後方対応のAI被写体追跡機能

内蔵フィルライト

最大18時間の駆動時間

Fluid Pro AI は、229.99米ドルでGoPro.comにて販売され、10月21日から小売店の店頭にも並ぶ。

DJIの発表と同時にGoProも3つの新製品を投入してきました。GoProの場合は画質やノイズに関してはもともと高評価だったので、懸案事項だった安定性が向上しているのかどうかが気になるところです。これらの新製品でDJIとInsta360からシェアを奪い返すことができるのか注目ですね。