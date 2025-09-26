キヤノンの次のVCMシリーズのレンズは「RF14mm F2 L VCM」になる？

Canon Rumorsに、キヤノンの次のVCMシリーズの交換レンズに関する噂が掲載されています。

･Is the Next VCM Prime Lens an RF 14mm f/2L VCM?

数週間前に、キヤノンが新たに2本のVCMレンズを発売する予定で、そのうち少なくとも1本は現行の5本とは異なり、F1.4Lではないと伝えた。特に、焦点距離が20mmより広角側、または85mmより望遠側であれば、この噂は理にかなっているだろう。昔から愚痴を言い続けているが、私はRF28mm F1.4L VCMが欲しい。



本日、これらのレンズの1つがRF14mm F2L VCMであると聞いた。キヤノンはこれらのVCMレンズシリーズでサイズと重量を同等に保つという新たなレンズ設計哲学を考案した。この情報にはある程度の信憑性があるが、VCM シリーズの単焦点レンズに関しては、これまでほどの確信は持てない。発表時期に関しては、確かなことは分からないが2026年の可能性がある。

キヤノンがインタビュー記事で、新しいVCMシリーズのレンズは広角レンズになると述べていましたが、14mm F2になる可能性があるようです。このレンズは、星景写真などを撮る人には大いに歓迎されそうですね。