「革新的な大きな変化があった場合は製品化までに時間がかかる（ソニー開発者）」

SonyAlphaRumorsで、ソニーのFXシリーズの開発者のリーダーのコメントが紹介されています。

･Sony manager about the future Cinema Line products: We want to go beyond expectations for the customers!

最近のソニーは堅実なアップデートが多い印象で、革新的なモデルチェンジを望む声も多くなってきているようですが、この記事のソニーのコメントはユーザーのそのような声に応えたものなのでしょうか。コメントから察するに、今後、何か大きな飛躍がありそうな雰囲気ですが、それが製品に反映されるまでにはまだ少し時間が必要なようですね。