ニコンが「ZR」発売後のアップデートでUSB経由のSSD録画に対応する？

Nikon Rumorsに、ニコンZRのアップデートに関する噂が掲載されています。

･Rumors: Nikon ZR to have SSD support via USB with a firmware update

Nikon ZRは 、出荷開始後（現在の出荷予定日は10月20日）にリリースされるファームウェアアップデートで、USB経由のSSDへの録画をサポートすると噂されている 。現在、ZシリーズのカメラでUSB経由での外部SSD録画に対応している機種はない。ニコンはハイスピード動画記録のために、Atomos Ninja Vなどの 外付けビデオレコーダーをカメラのHDMI端子に接続して使用している。

ZRは発売時にすぐにアップデートで新機能が追加されるということで、今後、Z8やZ9などと同じように積極的なアップデートでの新機能の追加が期待できそうですね。ZRは大きなモニタを搭載しているので、外部レコーダーまでは必要ないという方が多いかもしれませんが、その場合でもSSDをつなぐだけで気軽に大容量のメディアが使えるのは、かなりのメリットがありそうです。