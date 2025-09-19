ニコンがZマウントのシネマレンズのティーザー画像を公開

ニコンが公式インスタグラムに、新しいZ Cinemaシリーズのレンズ群のティーザー画像を投稿しています。

･Z CINEMA

ニコンの新しいシネマレンズ群ですが、キヤノンのVCMシリーズのレンズのように全長を揃えたレンズシリーズになるようですね。サイズは全長はそれほどではなさそうですが、太いのでボリューム感はありますね。このレンズシリーズは、VCMシリーズのようなスチルユーザーも対象にしたハイブリッドレンズになるのか、それとも完全な業務用のシネマレンズになるのかが気になるところです。