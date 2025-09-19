キヤノンが今年中に大きな発表（EOS R6 Mark IIIかEOS R7 Mark II？）を行う？

Canon Rumorsに、キヤノンEOS R6 Mark IIIの発表時期、その他の新型カメラ、新しい交換レンズなどに関する噂が掲載されています。
･The Canon EOS R6 Mark III is Canon's Next Full-Frame Release
- EOS R6 Mark IIIには、最近発表されたCinema EOS C50に搭載されている新しい3200万画素センサーが搭載されるようだ。同じ情報筋によると、キヤノンは2025年末までに主要なカメラを発表する予定だが、それがEOS R6 Mark IIIになるのか、それとも他のものになるのかは確認できなかったとのことだ。
Cinema EOS C50の出荷が12月まで予定されていないので、EOS R6 Mark IIIは2026年第1四半期、おそらく2月のCP+（シーピープラス）に先駆けて登場する可能性がある。これらのカメラがイメージセンサーを共有している場合、EOS R6 Mark IIIがCinema EOS C50より先に発表・出荷されるのは奇妙なことだろう。
同じ情報筋は、キヤノンが「新しいスタイル」のフルサイズカメラを発売する予定だとも語っているが、それ以上のことは明らかにしていない。このカメラはEOS R6 Mark IIIの後で登場する。
2025年末までに行われる大きな発表が、EOS R6 Mark IIIであることを期待しているが、APS-Cカメラの後継機、EOS R7 Mark IIが登場するかもしれない。
また、最近キヤノンが「ワイルド」な広角単焦点レンズを開発中だと聞いた。それが何なのかは分からないが、RF 300-600mm F4-5.6L ISと並行してテストされているようだ。
キヤノンは今年中に大きな発表を行うということですが、それがEOS R6 Mark IIIなのかEOS R7 Mark IIなのかはまだ判明していないようですね。EOS C50とEOS R6 Mark IIIが同じセンサーを採用しているとなると、生産の都合で、EOS C50と別のセンサーを採用するEOS R7 Mark IIを先に投入する可能性も考えられそうです。
また、EOS R6 Mark IIIの後に登場する「新しいスタイルのフルサイズカメラ」もどのようなものかも気になるところですね。「ワイルドな広角単焦点レンズ」は「ワイルド」の意味がよく分かりませんが、キヤノンのインタビュー記事で20mmよりも更に広角のVCMシリーズのレンズが登場することが判明しているので、そのレンズのことでしょうか。
ルミクサーT
EOS R6 Mark IIIの発表は目前！みたいな最近の情報からずいぶんトーンダウンというか、先送り感が強くなっていますね。R7の存在感もだいぶ薄くなっている（キャノンがAPS-Cレンズに力を入れていないのも原因な気がしますが）ので確かにそこのテコ入れも必要かも。
個人的には「新しいスタイルのフルサイズカメラ」がRPやR8あたりを置き換えるようなライト層向けのfunな製品であることを期待します。
rad
3200万画素センサーを採用するボディはR markⅡで、
部分ないし全面積層センサーを採用するR6 markⅢとは別物、
というのがあくまで個人的なですが予想です。そうあって欲しい。
R6系統で高感度耐性を下げてくるとは思えないところと、
他社が積層技術をミドルクラスに採用し始めて、競争力の面でも重要になると考えます。
R5系統と画素数も接近してますからね。