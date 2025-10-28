キヤノンが11月6日の新製品発表を予告

Photo Rumorsに、キヤノンが11月6日の新製品発表を予告するティーザー動画を公開したという記事が掲載されています。
･The first Canon EOS R6 Mark III teaser is already out (November 6th announcement)
- キヤノンはすでに、長い間噂されていたキヤノン EOS R6 Mark IIIの11月6日午前1時 (東部夏時間) の発表を予告している。
元のティーザー動画はフライングだったようで既に削除されていますが、キャプチャ画像が残っているので、11月6日のEOS R6 Mark IIIの発表は確実と見てよさそうですね。カメラ背面の画像は不鮮明で細部は分かりませんが、操作部のレイアウトはEOS R6 Mark IIに近いように見えます。
サファリハット
画像の明るさを弄ってみた感じ、ファインダーのガラスの大きさは変化なさそうなので、視線入力は非搭載ですかね
mac
レンズは何ですかねー？
噂されてる45㎜f1.2だとすると花型フードで良いな！
でもフードの外径がレンズに対して少しデカそうだから広角レンズっぽくも見える。。。
今はZ8ユーザー
α7VよりもEOS R6 Mark IIIの方が早い発表になりそうですね。
電子シャッターの静止画高速連射で動体の歪がどれくらいになるのか興味が有ります。