キヤノンが11月6日の新製品発表を予告

Photo Rumorsに、キヤノンが11月6日の新製品発表を予告するティーザー動画を公開したという記事が掲載されています。

･The first Canon EOS R6 Mark III teaser is already out (November 6th announcement)

キヤノンはすでに、長い間噂されていたキヤノン EOS R6 Mark IIIの11月6日午前1時 (東部夏時間) の発表を予告している。

元のティーザー動画はフライングだったようで既に削除されていますが、キャプチャ画像が残っているので、11月6日のEOS R6 Mark IIIの発表は確実と見てよさそうですね。カメラ背面の画像は不鮮明で細部は分かりませんが、操作部のレイアウトはEOS R6 Mark IIに近いように見えます。