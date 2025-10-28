ヨドバシの10月上期のコンデジランキングでコダック「PIXPRO C1」が首位に

CAPA CAMERA WEBに、ヨドバシカメラの10月上期のコンパクトカメラの売上ランキングが掲載されています。

･レトロなお手軽モデルがランク外から初の1位に！

データ集計期間 : 2025年10月1日～15日



第1位 コダック PIXPRO C1

第2位 キヤノン PowerShot SX740 HS

第3位 ソニー VLOGCAM ZV-1 II

第4位 ソニー Cyber-shot RX1R III

第5位 キヤノン PowerShot V1

第6位 ライカ Q3 43

第7位 OM SYSTEM Tough TG-7

第8位 パナソニック LUMIX TZ99

第9位 ソニー VLOGCAM ZV-1 II シューティンググリップキット

第10位 ライカ Q3





1位は、前回ランク外だったコダック「PIXPRO C1」。6月下期に初登場して以来、ランク外をはさみつつ上位に食い込むこともあったが、今回が初の1位獲得となる。並みいるハイエンド機を押しのけて1万円台のカメラがトップに立つという、ランキングの面白さが感じられる結果になった。

今回はソニーが2機種3モデル、キヤノンとライカが2機種ずつ、OM SYSTEM、コダック、パナソニックが1機種ずつランクイン。

コダックのコンパクトカメラは最近非常によく売れていて、台数ベースのBCNランキングを席巻していましたが、PIXPRO C1は1万7800円の安価なカメラにもかかわらず、金額ベースのヨドバシで1位になるのはすごいことですね。コンパクトはスマホの普及に伴ってハイエンド機中心に移行しましたが、低価格機にもかなり大きな需要があるようですね。