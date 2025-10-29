ソニーが11月と1月に新製品発表を行う？

SonyAlphaRumorsに、ソニーの11月と2026年1月の新製品発表に関する噂が掲載されています。

･First hints about another Sony announcement in late January!

ソニーは今後3ヶ月以内に2つの発表を行う予定だ。



- 11月中旬（遅くとも12月上旬）に1つの製品発表

- 1月下旬に1つの製品発表



どの製品がいつ発表されるのか、まだ100%の確証はない。確かなのは、α7Vが2026年第1四半期に出荷開始されるということだ。そして、今後数ヶ月以内に発表される4つの製品は次の通りだ。



- α7V

- 100-400mm F4.0 GM

- 100-400mm G（可変絞り）

- F2.0のGM超広角ズーム

噂のα7Vは遅くとも来年1月までには登場しそうですね。リストにある交換レンズは、大元の情報がhow2fly氏のリークなので、かなり可能性が高いと見てよさそうです。これから、ソニーの大きな新製品発表が続きそうで楽しみですね。