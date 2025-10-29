ソニーが11月と1月に新製品発表を行う？

SonyAlphaRumorsに、ソニーの11月と2026年1月の新製品発表に関する噂が掲載されています。
･First hints about another Sony announcement in late January!
- ソニーは今後3ヶ月以内に2つの発表を行う予定だ。
- 11月中旬（遅くとも12月上旬）に1つの製品発表
- 1月下旬に1つの製品発表
どの製品がいつ発表されるのか、まだ100%の確証はない。確かなのは、α7Vが2026年第1四半期に出荷開始されるということだ。そして、今後数ヶ月以内に発表される4つの製品は次の通りだ。
- α7V
- 100-400mm F4.0 GM
- 100-400mm G（可変絞り）
- F2.0のGM超広角ズーム
噂のα7Vは遅くとも来年1月までには登場しそうですね。リストにある交換レンズは、大元の情報がhow2fly氏のリークなので、かなり可能性が高いと見てよさそうです。これから、ソニーの大きな新製品発表が続きそうで楽しみですね。
2石
断言に近い感じの書き方ですね。
こうなると、
100400GMの後継は無くて、
100400に2本追加されて、上位と下位が追加の3本のラインナップで行くという感じですね。
まぁ、現行の100400GMはキレも良いし、
エクステンダーを装着しても画質は
大丈夫だし、AFも速いと思います。
全く同じ仕様での更新をしてもあまり
スペック向上できないとして100400GMは
現行のままで良いと判断されたかもですね