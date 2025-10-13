「ライカM EV1」に関する追加情報

Leica Rumorsに、MマウントのEVF搭載機「M EV1」のスペックに関する追加情報が掲載されています。

･Leica M EV1 camera updates: 45g lighter, customizable FN button

以下はライカM EV1に関する3つの追加情報だ。



- M EV1はM11と比べて45g軽い

- 新しいFNボタン（フレーム選択レバー）はEVFのための2つの機能、ピーキングのON/OFFかズームのON/OFF。これはメニューから割り当て可能だと推測している。

- バッテリーはM11と同じBP-SCL7（M EV1のエレクトロニクスはM11をベースにしている）



以下は以前に報告されたE EV1のリーク情報または噂：

- EVFは0.5インチ576万ドット、倍率0.76倍

- フォーカスエイド、視度調整

- 2つの機能を持つフレーム選択レバー

- 6000万画素/3600万画素/1800万画素の3つの解像度の裏面照射型センサー

- Maestro III イメージプロセッサ

- 64GBの内蔵メモリ

- ドイツ製

- ピューリスティックデザイン

M EV1はM11よりも少し軽量化されるようですね。フレーム選択選択レバーは、富士フイルムX-E5のコントロールレバーのようなものでしょうか。バッテリーはM11と同じということで、M11シリーズとM EV1を併用したい方には、歓迎されそうですね。