マップカメラの8月のランキングで初登場の「GR IV」が大差をつけて1位に

MAP TIMESに、2025年9月のマップカメラのカメラ販売ランキングが掲載されています。

･2025年9月 新品・中古デジタルカメラ人気ランキング

新品デジカメ9月ランキング



1位 RICOH GR IV

2位 FUJIFILM X-M5

3位 FUJIFILM X-E5

4位 RICOH GR IIIx

5位 Canon EOS R6 Mark II

5位 SONY α7C II

7位 SONY α7IV

8位 HASSELBLAD X2D II 100C

9位 Canon EOS R5 Mark II

10位 Nikon Z f





ついに発売となった「GR IV」が大方の予想通り初登場1位を獲得。2位以下に大差をつけて、華々しいデビューを飾ったが、すぐに初回入荷予定数に達してしまいご予約受付を終了せざるを得ない状況となってしまった。以降の供給状況が不明のため、新規予約を承れない状態だ。これまでのGRシリーズと同じ道をたどってしまうのか、心配なところだ。





2位には「X-M5」。前回3位からワンランクアップ。販売数も前回より増加、高い人気を維持している。依然メーカーからの供給が不安定で新規のご予約が承れず、入荷数だけご注文を受けるという状況。それでも入荷した数はすぐに完売となってしまう。

3位は前回初登場1位を飾った「X-E5」。9月中旬から供給が増え現在ブラックボディのレンズキット以外は「在庫あり」の状態に。それでもX-M5に及ばなかったのは意外だ。

前回2位のX half X-HF1は供給も安定し、全色「在庫あり」の状態になったが、その途端にランク外というのは何とも皮肉な結果だ。





4位に「GR IIIx」はGR IV発売後も人気を維持している。

5位のEOS R6 Mark IIは、前回9位から順位を上昇。10月1日終了のキャッシュバックキャンペーンの駆け込み需要もあった模様だ。

同数5位「α7C II」のあとに「α7IV」も7位にランクインしている。こちらの2機種もメーカーのキャッシュバックキャンペーンの効果があったようだ。

前回10位ランクインで驚かせてくれた「X2D II 100C」だが、今回はなんと2ランクアップの8位に入った。強い！

10位に「Z f」。2025年3月8位以来のランクインだ。今回の販売数はそのほとんどがシルバーモデルが占めている。

GR IVの1位は予想通りで驚きはありませんね。既に供給不足になっているようなので、GRIII同様に入手が大変な機種になってしまいそうです。

富士フイルムは2位と3位にランクインしており、引き続きマップカメラでは存在感があるメーカーですね。ただ、X Halfの勢いがなくなってしまったのが気になるところです。

ハッセルブラッドの「X2D II 100C」は非常に高価なカメラにもかかわらず、台数ベースのマップカメラで2ヶ月連続のランクインはすごいですね。