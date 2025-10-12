パナソニックの10月17日の新製品発表では複数のカメラが登場する可能性がある？

43rumorsに、パナソニックの未発表カメラの情報のまとめが掲載されています。
･Panasonic still has to announce three new cameras!
- 以下のコードのうちの1つは現行のS1RI用のものだが、他の3つのコードネームはこれから発表されるカメラのためのものだ。
- P2303A 5.1GHz/2.4GHz中国製 公開日:2023年9月28日
- P2305A 5.1GHz/2.4GHz 公開日:2024年12月17日
- P2306A 5.1GHz/2.4GHz 公開日:2024年2月28日
- P2307A 5.1GHz/2.4GHz 公開日:2024年11月22日
このため（10月17日の発表で）複数のカメラが登場する可能性があるだろう！
認証機関に登録されている未発表カメラが現在3機種もあるということなので、10月17日に複数のカメラが登場する可能性はありそうですね。現時点では新製品の詳細は分かりませんが、パナソニックは最近はLマウントの新製品が多かったので、そろそろm4/3の新製品の登場も期待したいところです。
LUMIXユーザー
LUMIXマイクロフォーサーズには個性的で素晴らしいレンズが揃っていますので(特にLEICA DGシリーズ)、それらを活かせるコンパクトなボディが欲しいですね。
現行機種はGH7やG9m2など高性能ではあるものの大型なボディばかりで、G100Dはボディ内手ぶれ補正がないため単焦点との組み合わせがあまり良くありません。
G100Dベースで手ぶれ補正を載せるか、GX7ベースでソフト周りを最新世代に替えてくれるだけでもLUMIXユーザーのニーズは満たせそうな気もします。
LUMIXの写りや操作性が好きで愛用しているので、外装やデザインもこだわって、ZfやX-E5、OM-3などに真向勝負できるようなカメラをPanasonicにも出して欲しいですね。
Mistral75
P2305A is the Lumix S1IIE (DC-S1M2ES)
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S1M2ES/pdf/DC-S1M2ES_DVQP3371_full_sch.pdf
P2306A is the Lumix S1II (DC-S1M2)
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S1M2/pdf/DC-S1M2_DVQP3243_full_sch.pdf
P2307A is the Lumix S1RII (DC-S1RMII)
https://eww.pavc.panasonic.co.jp/dscoi/DC-S1RM2/pdf/DC-S1RM2_DVQP3261_full_sch.pdf
Only P2303A does not correspond to an already announced camera. It was registered over two years ago and may have been abandoned at some point. There were rumours about a Panasonic version of the Leica SL-3, which did not materialise: the S1RII was finally released with a 44-megapixel sensor instead of a 61-megapixel one.