パナソニックの10月17日の新製品発表では複数のカメラが登場する可能性がある？

43rumorsに、パナソニックの未発表カメラの情報のまとめが掲載されています。

･Panasonic still has to announce three new cameras!

以下のコードのうちの1つは現行のS1RI用のものだが、他の3つのコードネームはこれから発表されるカメラのためのものだ。



- P2303A 5.1GHz/2.4GHz中国製 公開日:2023年9月28日

- P2305A 5.1GHz/2.4GHz 公開日:2024年12月17日

- P2306A 5.1GHz/2.4GHz 公開日:2024年2月28日

- P2307A 5.1GHz/2.4GHz 公開日:2024年11月22日



このため（10月17日の発表で）複数のカメラが登場する可能性があるだろう！

認証機関に登録されている未発表カメラが現在3機種もあるということなので、10月17日に複数のカメラが登場する可能性はありそうですね。現時点では新製品の詳細は分かりませんが、パナソニックは最近はLマウントの新製品が多かったので、そろそろm4/3の新製品の登場も期待したいところです。