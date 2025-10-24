Viltroxが大口径ズーム（35-50mm F1.4？）の開発を認める

SonyAlphaRumorsに、Viltroxが噂されていた大口径ズームの開発を正式に認めたという記事が掲載されています。

･Viltrox officially confirms their first (35-50mm f/1.4?) zoom lens is in development!

Viltroxが大口径ズームの開発を公式に認めた。ViltroxはRedditでズームレンズの開発について質問された際、彼らは次のように答えた。



「ズームレンズについては、現在鋭意開発中だ。マクロレンズについては、近い将来に発売する予定はない」



8月に、中国の光学機器ブランド数社が現在ソニーEマウント用のAFズームレンズを開発中だと伝えた。少なくとも5本が開発されている。そのうちの1本は、世界初のフルサイズ対応F1.4のズームレンズになるという噂もある！ 噂されているズームのスペックはFEの35-50mm F1.4で、これを実現できる人がいるとしたら、私は Viltrox だと思う。

以前にViltroxの大口径ズームの噂が流れましたが、スペックは依然不明なものの、Viltroxはこのようなレンズを開発していることは認めたようですね。SARが以前から述べているF1.4通しの標準ズームが本当に登場するのか、注目したいところです。