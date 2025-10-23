富士フイルムが「XC13-33mmF3.5-6.3 OIS」を正式発表

富士フイルムが換算20mmスタートの普及型の標準ズーム「XC13-33mmF3.5-6.3 OIS」を正式に発表しました。

富士フイルム株式会社は、「Xシリーズ」の交換用レンズ「XCレンズ」のラインアップとして、広角から標準域までをカバーするズームレンズ「フジノンレンズ XC13-33mmF3.5-6.3 OIS」を、2026年1月より発売する。

全長37.5mm・質量125gの小型軽量化を実現した標準ズームレンズ。当社ズームレンズでは最小・最軽量の携帯性を誇る。

レンズがコンパクトに収納される沈胴構造を採用。カメラを使用しない際は、レンズ本体が小さくなり、持ち運びに最適。

広大な風景や狭い室内で活躍する広角13mm（35mm版換算:20mm相当）から、ポートレートやストリートフォトで活躍する標準33mm（35mm版換算:50mm相当）まで、日常使いに最適な焦点距離をカバー。

非球面レンズ4枚、EDレンズ3枚を含む9群10枚のレンズ構成を採用。広角レンズ特有のディストーション、像面湾曲、倍率色収差をズーム全域で抑制しつつ、当社ズームレンズとして最小最軽量のコンパクト設計を実現。

ズーム全域での最短撮影距離20cmとテレ端での最大撮影倍率0.25倍を実現。

中央4.0段分の手ブレ補正機構を搭載。

約0.025秒のオートフォーカス機構を搭載。

絞り羽根を9枚にしたことで、従来*4の「XCレンズ」と比べ、より円形に近いボケを実現。

XC13-33mmF3.5-6.3は噂通りのスペックで、軽量コンパクトで20mmスタートのズームは非常に魅力的という印象です。20mmの超広角は自撮りやVlogなどでも活躍してくれそうです。また、手ブレ補正の効果の改善や、ズーム全域で20cmの最短撮影距離、9枚の絞り羽根の採用などもポイントが高いですね。