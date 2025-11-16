ソニーの噂の大口径超広角ズームは「16-28mm F2」？

how2flyが、ソニーの新しい大口径広角ズームに関する噂の続報をポストしています。

･how2fly

F2の超広角ズームは16-28mm F2だ。



（※以下、以前のポストです）

ソニーは現在、次のレンズのテストを行っている：

1. 100-400mm F4 GM

2. 100-400mm G（可変絞り、軽量）

3. F2の超広角ズーム

以前に噂が流れたソニーの新しいF2の超広角ズームですが、16-28mm F2のようで、FE28-70mm F2 GMと組み合わせればぴったり繋がりますね。ズーム域は抑えられていますが、F2通しで実用的なサイズを実現するには16-28mmがよい落とし所なのでしょうか。



ソニーは既にF2通しの50-150mm F2 GMをラインナップしているので、16-28mm F2が登場すればF2通しのズームトリオが完成しますね。