ソニーの噂の大口径超広角ズームは「16-28mm F2」？

how2flyが、ソニーの新しい大口径広角ズームに関する噂の続報をポストしています。

how2fly

  • F2の超広角ズームは16-28mm F2だ。

    （※以下、以前のポストです）
    ソニーは現在、次のレンズのテストを行っている：
    1. 100-400mm F4 GM
    2. 100-400mm G（可変絞り、軽量）
    3. F2の超広角ズーム

　

以前に噂が流れたソニーの新しいF2の超広角ズームですが、16-28mm F2のようで、FE28-70mm F2 GMと組み合わせればぴったり繋がりますね。ズーム域は抑えられていますが、F2通しで実用的なサイズを実現するには16-28mmがよい落とし所なのでしょうか。

ソニーは既にF2通しの50-150mm F2 GMをラインナップしているので、16-28mm F2が登場すればF2通しのズームトリオが完成しますね。