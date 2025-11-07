ソニーの新型カメラ（α7V？）のティーザー画像

独立摄影师联合会に、ソニーα7Vのテストカメラマンのコメントとドイツのソニーが公開した新型カメラのティーザー画像が掲載されています。

･独立摄影师联合会

ソニー・ドイツがα7Vの新しい写真を公開した。匿名のテストフォトグラファーによれば、「ソニーは相変わらず"あのソニー"だ。いくつか残念な部分もあるが、ソニーの機種としての位置づけには合っている。たぶんよく売れるだろう。テスト動画が出れば分かる」と述べている。また別のテストフォトグラファーは、「α7Vは、今後数年間、この価格帯における"万能フルサイズの基準機"になるはずだ」と述べている。

ソニーの新製品は噂通りα7Vで間違いなさそうですね。α7Vは噂通りα7RVベースでしょうか。テストカメラマンのコメントで「相変わらず"あのソニー"」がどのような意味なのか気になるところですが、良くも悪くもソニーらしいカメラになっているというニュアンスでしょうか。「たぶんよく売れる」「万能フルサイズの基準機"になる」とも述べられているので、なんでも幅広くなせるバランスの良いカメラになっていることが期待できそうですね。