ソニーが17stopに迫るダイナミックレンジを実現する1/1.12型センサーを発表

PetaPixelに、ソニーの17stopの広ダイナミックレンジを実現するスマートフォン用の2億画素 1/1.12型センサーの記事が掲載されています。
･Sony's New 200MP Sensor Promises Nearly 17 Stops of Dynamic Range
- ソニーの17stopsに迫るダイナミックレンジを実現した新型2億画素センサー：ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社は、新型モバイルイメージセンサー「Lytia 901」を発表した。Lytia 901は、2億画素の1/1.12型センサーで、ピクセルサイズは0.7μmだ。毎秒120フレームの4K録画に対応する。
このセンサーには、ハイブリッドフレームHDRという新たな機能が搭載されている。この技術は短時間露光で撮影したフレームをデュアルコンバージョンゲインデータで合成する。ソニーによると、HF-HDRは従来のHDR技術と比較してダイナミックレンジを大幅に向上させ、「100dB以上」の性能を実現できるとのことで、これは16stop以上のダイナミックレンジに相当する。
ソニーセミコンダクタは、この技術について、「これにより、明るい部分の白飛びや暗い部分の黒つぶれが大幅に抑制され、人間の目で実際に見ているものに近い画像が実現する」と述べている。
Lytia 901にはセンサーは新しいQuad-Quad Bayer Coding（QQBC）配列が採用されており、隣接する16（4×4）ピクセルを、赤、緑、青のいずれかの同色フィルターを用いて1つのクラスターにまとめる。通常の撮影状況では、これらのクラスターは1つのピクセルとして扱われ、解像度と感度の優れたバランスを実現する。そして、ズーム撮影時には、センサーはピクセルをリモザイクして通常のピクセル配列を再現する。
Lytia 901は、フル解像度の2億画素のRAW画像を最大10コマ/秒で、5000万画素の画像を最大30コマ/秒で撮影できる。8K 30pと4K120pの動画撮影も可能だ。
スマートフォン用のセンサーは進化が速く最新技術がいち早く導入されますね。今回発表されたLytia901はハイブリッドフレームHDRという新機能の採用で、16～17stopのダイナミックレンジを実現しているとのことで、これはかなり期待できそうな新技術ですね。デジカメラの大型センサーにもこの技術が採用されるのでしょうか。
また、QQBC配列は16ピクセルを1つにまとめて高画素センサーを高感度に強い低画素のセンサーとしても使えるようにした技術で、これも非常に有用そうな技術ですね。
momo
vivo x300 ultraとoppo find x9 ultraに採用されてるようですが
どちらも中国版しかなさそうなので日本人の多くは手にすることはないでしょうね。
Xperiaに使うのも望み薄という感じがします。
タスク
デジカメでもクアッドベイヤー機あったらいいと思うんですけどねー
SS設定してるのに勝手に短時間露光フレーム撮影されて合成される事に抵抗ある人は居るのかも
それでもダイナミックレンジがここまで向上するなら拘りある人の少なそうなAPS-C機で試しに出してみて欲しいです
スナッキー
1インチちょいっすか…
PENTAX Q(端子部分が問題)とかNikon1とかっすかね。
高級コンデジ、RX100シリーズ後継とか？
スマホで必要か？と言われると最近はどうにも…
遊べるシステムカメラの復活を望みます。
アルファ民
スナッキーさん
細かくてすいませんが1インチちょいじゃなくて逆にちょっと足りないくらいですよ
これはスタートから完全なスマホ向けセンサーですが、私もこれか前作のLYTIA900でRX100シリーズを作って欲しいなと思ってたところです
スマホカメラでは限界のあるレンズの部分で本気を出せるコンデジでこのセンサーの性能をフルで引き出してほしいところです
スマホみたいな高性能なプロセッサが必須で従来のコンデジじゃ無理なのかもしれませんが
そにきち
確かにこのセンサーを生かすには最新のSOCと高速なメモリが必要でしょうし、そこにかかるコストを回収するにはコンデジ程度の販売台数ではとても元が取れないと思います
スマートフォンは既に新しいカメラだと思ってますから、最新のセンサーはスマートフォンにこそ必要、というかスマホに必要だからこそイメージセンサーが進化しているのでしょう。
雪風邪
これがAIに設計させたと言われるセンサーなのかな？
チップセットを考えると、スマホにはちょうど良いですね。