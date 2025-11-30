終わったと言われていたコンデジ市場に再び活気が戻りつつある

ITmedia NEWSに、コンパクトカメラ復活に関する記事が掲載されています。
･コンデジ復活の象徴、キヤノン「IXY 650m」に触れて改めて思う"スマホでは味わえない楽しさ"とは？
- 近年、一度は「終わった」とさえいわれたコンデジ市場に、再び活気が戻りつつある。2010年代前半、スマートフォンの普及とともに、コンパクトデジタルカメラ市場は急速に縮小した。CIPAのデータによれば、10年に約1億1000万台を記録したデジタルカメラの出荷台数は、19年には約1500万台まで減少。ピーク時のわずか15％程度まで落ち込んだ。しかし、20年代に入り、状況は少しずつ変わり始めている。
CIPAの最新データを見ると、興味深い傾向が読み取れる。注目すべきは、レンズ一体型カメラ（コンデジ）の出荷金額が20年以降、緩やかながらも回復傾向を見せている。台数こそ大きくは増えていないものの、単価の高い高級コンデジや、特定のニーズに応えるモデルが強い支持を受けていることがうかがえる。
この背景にあるのは、まずスマートフォンカメラの進化が、ある意味で"頭打ち"になってきたことだ。このスマホカメラの進化の頑打ちは、逆説的に人々のカメラへの関心を再燃させるきっかけとなった。「スマホではもう違いが出せない。別のカメラを使ってみよう」。そう考える層が、特にInstagramユーザーを中心に増えたように思う。
さらに、かつてコンデジを使っていた層が、デジカメに戻るという現象も起きている。スマホの便利さに慣れた一方で、"カメラで写真を撮る"という体験の純粋さや、専用機ならではの操作感を懐かしむ声が聞かれるようになった。そしてSNS全盛の時代だからこそ、誰もが同じようなスマホカメラで撮影している中、"自分らしさ"や"個性"を表現するツールとして、コンデジが再評価されているのかもしれない。
問題は、新品で購入できるコンデジの選択肢が極端に少ないことだ。多くのメーカーがコンデジ市場から撤退し、現在新品で購入できるモデルは数えるほどしかない。こうした状況の中、キヤノンが「IXY 650m」をマイナーチェンジして再発売したことは、まさに朗報といえるだろう。
出荷台数が減り続ける一方だったコンパクトカメラ市場ですが、最近はわずかながら市場が拡大しているようで、大手メーカーからも新型機が登場するなど、少しづつ状況が変わってきているようです。少し前までは、売れているコンデジはX100シリーズのようなハイエンド機が中心でしたが、最近はコダックのような低価格機が非常によく売れているようで、いわゆる「エモい」写りをするカメラを求めている人も多いようですね。
Mスクエア
確かに、少しずつコンデジが出てきている感じがしますが、使い切りデジタルカメラとハイエンドデジカメになっている気がして、価格で言うと2万円までと20万円越えの2極化していると思います。
でも、本当なら以前の3～5万円くらいのフォミリーが層が、気兼ねなく買って使えるカメラが良いと思っています。
あまり時間が経つと、そのクラスのカメラを作る技術やノウハウが忘れられて、作れなくなってしまうかも知れないので、国内メーカーには、頑張って貰いたいです。
wow
コロナ禍直前の2019年と2024年を比べて、出荷台数は27.8%、出荷金額は78.1%。
出荷台数は前年比53%なんて落ち込み方をして一度供給が止まった影響が大きいのかなと思います。CIPAがカウントしないコダックなどのメーカーに供給源が移ったことを考えれば、数字以上に回復していると思いますが。
出荷金額については物価高の影響が大きそうですね。
あう
エントリーミラーレスが高くなりすぎたとい側面もあると思うんです。昔は50000くらいでレンズキットが買えましたが、今では無理です。
またビデオカメラもエントリー向けが壊滅的に製品がなく、あってもやっぱり高額化しています。
そこで7〜8万くらいでそこそこの望遠が使えるコンデジは求められてると思います。センサーサイズ は大きくなくても良いんです。
ひろ
仕事柄、小中高大学とか自治体のイベントの運営や撮影してるけど、コンデジのお客さんは全然見たことないんだよな。誰がどこで使ってるんだろう。
タロウカジャ
コンパクトデジタルカメラの復調は定着するかなあ、昔は子供の成長とデジタルカメラの性能がアップしていくのと同調していて区切り区切りで買い替えをしていましたが、今の若い皆様方はそれをスマホで行っているように思います。
デジタルカメラの弱いところは、それ自体に通信機能を持っていないところだと思います。多少カメラとしての機能が劣っていてもスマホで済ませてしまうのが現状だと思います。それに簡単に画像を共有することができます。
Nanigashi300
「エントリー機」とはよく見る表現ですが、新しい趣味として始める為に「エントリー機」のレンズキットを買おうとすると、（他の趣味に掛けられるお金として、例えば）最新ゲーム機の2、3倍のお金が掛かってしまいます。
「ミラーレスを買うほどじゃないけど、スマホ以上のカメラが欲しい」という人は少なからず居ます。
その層に無理な背伸びをさせて「エントリー機」を買わせるのではなく、メーカーが歩み寄って¥50,000前後のコンパクトデジカメを十分なクオリティで出せば、必ず売れます。ただし、その場合「エントリー機」の売り上げの伸びは当然落ちてしまうでしょうが…。