キヤノン「EOS R6 Mark III」のスペックシート

Canon Rumorsに、キヤノン「EOS R6 Mark III」の画像とスペックシートが掲載されています。

･Canon EOS R6 Mark III Some Official Specifications

キヤノンのEOS R6 Mark III のオフィシャルな仕様を公開する。これで、これまで確認できなかったいくつかの疑問への回答が得られている。正直なところ動画が重視されるあまりスチルカメラマンは取り残されていると感じることがある。



- 3250万画素

- 40コマ/秒

- デュアルピクセルCMOS AFII（EV-6.5-21）

- 8.5段分の効果のIS（中央は8.5段、周辺7.5段）

- CFexpressとUHS-II SDカードスロット

- DIGIC X

- 369万ドット 0.5インチ 有機EL EVF 120fps 倍率0.76倍

- ISO100-64000（拡張で50-102400）

- メカシャッターと電子先幕 30-1/8000秒、電子シャッター30-1/16000秒

- モニタは3インチ160万ドット

- USB3.2 Gen2 Type-C端子

- ヘッドホン端子：ステレオミニジャック

- マイク端子：ステレオミニジャック

- リモート端子：E3 Type

- マルチファンクションシュー

- Wi-Fi5G、2.4G Bluetooth5.1

- フルサイズのHDMI端子（Type A）

- 大きさ：138.4 x 98.4 x 88.4mm

- 重さ609g（バッテリーとカード込みで699g）

発表の直前になってEOS R6 Mark IIIの画像とスペックシートがリークしましたが、センサーの画素数3250万画素や連写速度40コマ/秒、CFexpressとSDのデュアルカードスロットなどは、これまで噂されていた通りのようですね。手ブレ補正の補正効果は噂の6.5段ではなく8.5段となっています。

R6 Mark IIIはセンサーがC50のものに換装され全体的にスペックアップされた正常進化モデルという印象です。