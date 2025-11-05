DJIのティーザー画像と「Action 6」のスペックリスト

・センサー：1/1.1インチCMOSセンサーを採用。従来モデル（Action 5 Proの1/1.3インチセンサーなど）から大幅なアップグレード。

・動画性能：8K30fps（HDRおよびProResコーデック対応）、5.3K60fps、4K120fps、1080p 240fpsの撮影に対応。

・レンズと絞り：可変絞り機構（F2.0〜F4.0）を搭載し、低照度性能や被写界深度のコントロールを強化。

・バッテリー：1950mAh容量で、4Kで4時間以上録画可能。効率が40％向上し、ホットスワップ（撮影中のバッテリー交換）にも対応。

・手ブレ補正：AIによる水平維持機能を備えたRockSteady 4.0電子式手ブレ補正（EIS）と新しい画像処理エンジンを採用。

・耐久性：ケースなしで20メートル防水、ケース使用時は60メートルまで対応。

・モニタ：操作性を高めるデュアル有機ELスクリーンを搭載。

・接続性：Wi-Fi 7対応、GarminやApple Watchなどのスマートウォッチと同期可能。DJI Osmo GPS Bluetoothリモートコントローラーにも対応。

・その他の特徴：シネマカメラ並みのカラーサイエンスを実現。マグネットマウントによる迅速な装着が可能。

・価格：開始価格は329ドル（予想）。