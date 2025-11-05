ニコン「Z9II」は2025年中には発表されない？

Nikon Rumorsに、ニコン「Z9II」の発表時期に関する噂が掲載されています。

･The rumored Nikon Z9II camera is not coming in 2025

最新の情報によると、噂されているZ9IIは2025年に発表されない見込みだということだ。11月6日に発表予定のニコンの決算に注目する必要があるだろう。財務状況が健全であれば、ニコンの会計年度（2026年3月31日終了）中にはZ9IIが発売されない可能性もある。



実際の発表はティーザー広告、開発発表、正式発表、発売の複数に分散される可能性がある点に注意して欲しい。これにより特定の日付を特定することはさらに困難になる。



ニコンZ9IIの発表が遅れることは、より多くのアップグレードを意味する。待つ時間が長ければ長いほど、ニコンZ9IIはより優れたものになるだろう。



現時点で、他のニコンのカメラに関する信頼できる噂は聞いていない。以前からニコンの2025年は低調な年になると予想 / 噂されていた。



2026年には、ニコンがレンズとカメラの両方を含む動画向け製品（Nikon+RED）にさらに注力することが予想されている。

Nikon Rumorsの以前の噂でも「Z9IIの正式発表は2026年で、2025年中に発表があったとしても開発発表」と述べられていたので、今回の噂はこれまでの噂を再度確認した形となっています。Nikon Rumorsは決算によってZ9IIの発売時期が変わってくると予想していますが、そうだとすると、既にZ9IIはほぼ完成していて、発売のタイミングを図っている段階ということでしょうか。