キヤノンが「EOS R6 Mark III」の新しいティーザー画像を公開

キヤノンフランスが、EOS R6 Mark IIIの前面が写っている新しいティーザー画像を公開しています。

･Canon Kicks Off EOS R6 Mark III Week With a Fresh Teaser（Canon Rumors）

キヤノンフランスは、2025年11月6日午前1時（ニューヨーク時間）の正式発表に先立って、 EOS R6 Mark IIIの新たなティーザー画像を公開した。キヤノンUSAは以前、カメラ背面の画像を公開している。



ここ数日、EOS R6 Mark IIIに関する新しい情報は何も入ってきていない。小売店がウェブサイト準備用の素材を全て揃えた時点で、情報をいち早く公開しようとする動きが起き、結果的にインターネット上の他の場所にも情報が拡散するだろう。もし主要なスペックに関する情報がメールで届いた場合は、速やかに報告したいと思う。



Canon EOS R6 Mark III 主なスペック：

- 32MPフルフレームCMOS（非積層）

- デュアルピクセルCMOS AF II

- IBIS: 6.5段

- プリキャプチャ

- デュアルカードスロット: CFExpress Type B & UHS-II SD

- 7KオープンゲートRAW動画

- 最大フレームレート: 40コマ/秒 電子シャッター

- C-Log2とC-Log3

- Long GOP、AII-I

- モードダイヤルに「S&F」が追加

- 最大ISO感度: 64000

- 24ビットオーディオ

- フルサイズのHDMI端子

- LP-E6P

- 価格: ボディのみ2799ドル

- 価格: RF 24-105mm F4-7.1 IS STM付きで3149ドル

- 価格: RF 24-105mm F4L IS USM付きで4040ドル

- 出荷開始は2025年11月25日

一昨日、「販売店からリークした資料」に写っていたカメラはEOS R6 Mark IIと同じデザインでしたが、今回のティーザー画像のEOS R6 Mark IIIはファインダーの前部が角張った形状で、EOS R6 MarkII とは明らかに異なるデザインですね。細部のデザインは分かりませんが、Mark IIIのボディがMark IIからの流用でないのは間違いなさそうです。