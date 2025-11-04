キヤノンが「EOS R6 Mark III」の新しいティーザー画像を公開

キヤノンフランスが、EOS R6 Mark IIIの前面が写っている新しいティーザー画像を公開しています。

Canon Kicks Off EOS R6 Mark III Week With a Fresh Teaser（Canon Rumors）

  • キヤノンフランスは、2025年11月6日午前1時（ニューヨーク時間）の正式発表に先立って、 EOS R6 Mark IIIの新たなティーザー画像を公開した。キヤノンUSAは以前、カメラ背面の画像を公開している。

    ここ数日、EOS R6 Mark IIIに関する新しい情報は何も入ってきていない。小売店がウェブサイト準備用の素材を全て揃えた時点で、情報をいち早く公開しようとする動きが起き、結果的にインターネット上の他の場所にも情報が拡散するだろう。もし主要なスペックに関する情報がメールで届いた場合は、速やかに報告したいと思う。

    Canon EOS R6 Mark III 主なスペック：
    - 32MPフルフレームCMOS（非積層）
    - デュアルピクセルCMOS AF II
    - IBIS: 6.5段
    - プリキャプチャ
    - デュアルカードスロット: CFExpress Type B & UHS-II SD
    - 7KオープンゲートRAW動画
    - 最大フレームレート: 40コマ/秒 電子シャッター
    - C-Log2とC-Log3
    - Long GOP、AII-I
    - モードダイヤルに「S&F」が追加
    - 最大ISO感度: 64000
    - 24ビットオーディオ
    - フルサイズのHDMI端子
    - LP-E6P
    - 価格: ボディのみ2799ドル
    - 価格: RF 24-105mm F4-7.1 IS STM付きで3149ドル
    - 価格: RF 24-105mm F4L IS USM付きで4040ドル
    - 出荷開始は2025年11月25日

canon_teaser_20251106-2_cr_002.jpgcanon_teaser_20251106-2_cr_001.jpg一昨日、「販売店からリークした資料」に写っていたカメラはEOS R6 Mark IIと同じデザインでしたが、今回のティーザー画像のEOS R6 Mark IIIはファインダーの前部が角張った形状で、EOS R6 MarkII とは明らかに異なるデザインですね。細部のデザインは分かりませんが、Mark IIIのボディがMark IIからの流用でないのは間違いなさそうです。