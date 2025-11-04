登場が噂されているライカの新製品のリスト

Leica Rumorsに、登場が噂されているQシリーズやMシリーズ、SLシリーズのライカの新製品に関する噂が掲載されています。

･Coming next: Leica Q3 Monochrom and Leica SL3 Reporter cameras *UPDATED*

ライカM EV1の発表の後でアップデートされた登場が噂されているライカのカメラとレンズのリストは、次の通りだ。



- 11月にQ3モノクローム

- 11月にSL3 Reporter

- M12（2026年が噂されている）

- 中判ミラーレスカメラ（2026年？）



- 噂されているMマウントのレンズ

・Noctilux M 35mm F1.2が2026年1月に登場

・マクロ機能付きのAPO-Summicron M 50mm F2

・新しい35mmと50mmのSafari/Reporterグリーンレンズ



- 噂されているLマウントレンズ

・SL APO135mm

・SL85mm F1.4（おそらくシグマの設計）

・105mm

・SL18-50mm

・SL APO-Summicron-SL24mm F2 ASPH

・SL28-105mmまたは24-105mm F4

ライカはM EV1を発表したばかりですが、今月はQ3モノクロームとSL3 Reporterが登場するということで、矢継ぎ早に新製品が登場しますね。来年は大物のM12と中判ミラーレスカメラが登場する可能性があるようで、ライカファンには非常に楽しみな年になりそうです。交換レンズは、Lマウントの一部はシグマの光学系のものになりそうですが、とは言え、予定されているものがかなり多いですね。