登場が噂されているライカの新製品のリスト

Leica Rumorsに、登場が噂されているQシリーズやMシリーズ、SLシリーズのライカの新製品に関する噂が掲載されています。

Coming next: Leica Q3 Monochrom and Leica SL3 Reporter cameras *UPDATED*

  • ライカM EV1の発表の後でアップデートされた登場が噂されているライカのカメラとレンズのリストは、次の通りだ。

    - 11月にQ3モノクローム
    - 11月にSL3 Reporter
    - M12（2026年が噂されている）
    - 中判ミラーレスカメラ（2026年？）

    - 噂されているMマウントのレンズ
    ・Noctilux M 35mm F1.2が2026年1月に登場
    ・マクロ機能付きのAPO-Summicron M 50mm F2
    ・新しい35mmと50mmのSafari/Reporterグリーンレンズ

    - 噂されているLマウントレンズ
    ・SL APO135mm
    ・SL85mm F1.4（おそらくシグマの設計）
    ・105mm
    ・SL18-50mm
    ・SL APO-Summicron-SL24mm F2 ASPH
    ・SL28-105mmまたは24-105mm F4

　

ライカはM EV1を発表したばかりですが、今月はQ3モノクロームとSL3 Reporterが登場するということで、矢継ぎ早に新製品が登場しますね。来年は大物のM12と中判ミラーレスカメラが登場する可能性があるようで、ライカファンには非常に楽しみな年になりそうです。交換レンズは、Lマウントの一部はシグマの光学系のものになりそうですが、とは言え、予定されているものがかなり多いですね。