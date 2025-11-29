キヤノン「EOS R6 Mark III」の画質は予想通りで期待外れと思わせるような部分はない

DPReviewに、キヤノン「EOS R6 Mark III」のスタジオ標準テストによる画質レビューが掲載されています。

･Canon EOS R6 III: plenty of detail and no nasty surprises

スタジオ標準テストでは、期待通り、EOS R6 Mark III は2400万画素のライバルよりもディテールは豊富で、ソニーの3300万画素機と同等だ。RAWからの現像では、ディテールの違いがより顕著に表れる。

色再現はEOS R6 IIと同等で、ソニーやニコンよりもやや豊かで黄色みがかったピンク色は、多くのキヤノンユーザーが好む肌色の再現が期待できる。

中～高ISO感度では、ノイズに関してはどのカメラ（※比較対象はα7IV、Z6III、EOS R6 II）もほとんど差がない。最高感度に近づくにつれて差は開き始めるが、その差が顕著になるのは、カメラの拡張ISO感度102,400でのみだ。

ダイナミックレンジに関しては、予想通りの性能で、どのカメラでもシャドウを持ち上げる余地は十分にある。キヤノン機はわずかに読み出しノイズが多く、画像を大きく補正するとそれが顕著になる。

電子シャッターに切り替えると、12 ビット読み出しになり、予想どおり、RAWのダイナミックレンジが狭くなる。

ISO 不変性テスト（ISO感度を変更してRAW画像の違いを確かめるテスト）では、ISO800付近で高ゲインに切り替わるデュアル ゲインセンサーであることが示唆されている。（RAWでは）それ以上 ISO感度を上げるメリットはほとんどない。

全体的に見て、EOS R6 IIIの性能に期待外れと思わせるような気になる部分は見られない。

EOS R6 Mark III は高画素化された分だけ順当に解像力は上がっているようで、2400万画素機よりは明らかに高解像力で、ソニーα7IVとほぼ同等のようです。ダイナミックレンジに関しては、旧型のEOS R6 Mark IIや他社のライバルとほとんど変わらないようですね。

高感度性能は超高感度域でのみわずかに2400万画素機よりもノイズが多いようですが、実用上はあまり気にならない程度の違いと言ってよさそうです。EOS R6 Mark III の画質はサプライズはないもののそつなくまとまっているという印象です。