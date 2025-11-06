ニコンが「Z 70-200mm f/2.8 VR S II」を数ヶ月以内に発表？

Nikon Rumorsに、ニコン「Z 70-200mm F2.8 VR S」の後継機に関する噂が掲載されています。

･Nikon is rumored to announce a new Nikkor Z 70-200mm f/2.8 Mark II lens

ニコンが、現行のZ 70-200mm f/2.8 VR Sの後継となる新しいZ 70-200mm f/2.8 Mark IIレンズを発売すると噂されている。正式発表は今後数ヶ月以内が予定されている。Z 70-200mm f/2.8 VR Sレンズは2020年1月に発表された。

現行のZ70-200mm f/2.8 VR Sはまだ一線級の性能で、それほど古くなった感じはしませんが、早くも後継機が登場するようです。最近のトレンドで小型軽量化や動画対応の面で改善されるのでしょうか。Z 24-70mm f/2.8 SがII型で魅力的なモデルチェンジとなったので、70-200mm f/2.8 Sの新型にも期待したいところですね。