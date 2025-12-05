2025年のカメラメーカー&レンズメーカーの評価でシグマがトップに

PetaPixelのレビュアーがYouTubeの対談で、2025年のカメラメーカーとレンズメーカーの評価をしています。

･Grading Every Camera Maker: 2025 FINAL Review

（※以下、Mirrorless Rumorsのまとめ記事より引用）

シグマ（評価：A+）

2025年の満場一致の勝者だ。シグマは素晴らしい一年を過ごした。シネマ用を除いて9本のレンズをリリースし、その中には「完璧」な135mm F1.4や、スポーツやポートレートで優れた性能を発揮する手頃な価格の200mm F2が含まれていた。また、「BF」という新しいカメラで驚かされた。このカメラはソニーのリアルタイムトラッキングに匹敵するAFアルゴリズムを搭載しており、シグマブランドにとって大きな飛躍だ。



ニコン（評価：A- / B+）

ニコンは、信じられないほど万能と評されたZ50 II 、そしてZ6 III（※Z5IIの間違い？）のリリースによって良い評価を維持している。RED買収を活かしてシネマカメラZRを投入し、さらに伝説的なZ24-70mm F2.8をアップデートして偉大なレンズをさらに良いものにした。一方でフラッグシップのZ9は古さが出てきているが、エコシステムは依然として堅牢だ。



ソニー（評価：A- / B+）

ソニーは、年末にα7Vをリリースしたことで評価が上方修正された。このカメラは33MPの部分積層センサーを搭載し、プリキャプチャーが可能で、半額でα1 IIの速度の90%を実現する。さらに4軸のマルチアングルスクリーンを備える。エントリー向けラインナップが停滞していることやデザインが退屈だと批判される一方で、100mmマクロや50-150mm F2のような製品に見られる同社の光学設計は依然として最高峰だとされた。



キヤノン（評価：B / A-）

キヤノンは賛否が分かれる年だった。ハードウェアは素晴らしく、EOS R6 Mark IIIやシネマEOS C400を投入した。また、楽しくユニークな45mm F1.2レンズもリリースした。しかし、サードパーティ製AFレンズをブロックするという反消費者的姿勢を重く見て大きく減点し、優れた純正リリースがあったにもかかわらず、トップの座を獲得できない形となった。



ハッセルブラッド（評価：B）

評価リストへの意外なメーカーの追加だ。ハッセルブラッドはX2D IIで感銘を与えた。信じられないほどの10段分のIBISを搭載し、100MPの中判を手持ちで実用的に撮影できるようにした。また、新しい35-100mmズームもリリースした。ラグジュアリーなニッチ製品であることに変わりはないが、その工業デザインと独自のアイデンティティは称賛に値する。



パナソニック / Lumix（評価：B-）

パナソニックS1 IIで年初を力強くスタートさせ、動画向けの強力なカメラとして存在感を示したほか、ファームウェア更新で瞳検出ボックスAFを追加した。しかし後半は尻すぼみになった。野生動物やスポーツ用途ではパナソニックのAFがまだライバルより遅れていると感じており、キヤノンやソニーに比べて万能なハイブリッドシステムとしては推しにくい。



富士フイルム（評価：B-）

富士フイルムの評価は大幅な下落だった。今年は停滞しており、X-M5や賛否のあるX-Halfのように既存技術をボディに詰め直しているだけだ。動画のAF性能が大きな不満点で、2025年後半には目立った新レンズの投入もなかった。



OM System（評価：C+）

OM Systemは惰性でやっている。OM-5 Mark IIのリリースは、革新ではなく主に規格対応としてUSB-Cを追加しただけの怠惰なアップデートだ。一方で、新しい50-200mmレンズは独自性があり高品質で称賛に値するが、競争力を保つためにはもっと存在感を示す必要がある。



ライカ（評価：C / L）

ライカは「L」評価（LeicaのL）だ。彼らは通常のルールの外で動いているからだ。Q3 Monochromは大いに愛されたが、レンジファインダースタイルのEVF機M11-D（M EV1の間違い？）については、システムの「魂」を失ったと感じた。彼らは市場トレンドを無視し、ニッチで権威ある体験に注力するラグジュアリーブランドであり続けている。



タムロン（評価：D+）

年間の敗者として位置づけられた。タムロンの戦略は、自社ブランドの魅力的なレンズを出すことよりも、他社向けにレンズを製造する（OEM業務）方向へシフトした。唯一注目に値するとされたリリースは25-200mmの超望遠ズームだったが、ワクワク感がなく、シグマのより優れた製品群に完全に影が薄くなった。

シグマは今年「BF」や「20-200mm」「135mm F1.4」「300-600mm」などの魅力的な製品を数多くリリースしているので、最高のA+の評価だったのも納得いくところですね。

ニコンは昨年から引き続き高評価を維持していますね。今年は低価格路線が成功したという印象です。

ソニーは、最近は進化がやや停滞していることが批判されることが多いですが、センサーもプロセッサも一新されたα7Vの登場で評価がまた上がってきましたね。

キヤノンはマウントの閉鎖性で減点されていますが、それがなければニコンやソニーと同程度の評価でしょうか。ハッセルブラッドはX2D II 100Cが高評価で、今年は非常に存在感を増したという印象です。

パナソニックはAFで減点されていますが、最近はパナソニックのAFはかなりよくなっているので、あと少しだけ進化して欲しいところです。富士フイルムは評価を下げていますが、これはセンサーや画像処理エンジンが更新されず、性能面であまり進化しなかったためでしょうか。

OM SYSTEMは厳しい評価となっていますが、製品は堅実なアップデートでユーザーの評価は悪くないという印象です。とはいえ、そろそろ中身を一新して性能が飛躍した新機種が欲しいところかもしれませんね。

ライカに関しては、モノクローム機やEVFのMをリリースするなど攻めている印象ですが、PetaPxielではあまり評価されていないようです。

タムロンは最低評価となってしまいましたが、記載されている25-200mm以外にも16-30mm F2.8 G2やZマウントの18-300mmも登場していますね。とはいえ、シグマの新製品と比べると少し寂しい印象なのは否めないかもしれません。