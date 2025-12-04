キヤノンが「EOS R5 Mark II」と「EOS R1」のメジャーアップデートを準備中？

Canon Rumorsに「EOS R5 Mark II」と「EOS R1」のファームウェアアップデートに関する噂が掲載されています。

･Are New Features Coming to the EOS R5 Mark II & EOS R1 in February?

CP+に先立つ2月にEOS R5 Mark IIとEOS R1のファームウェアの発表が予定されているとのことで、ダウンロードが可能になる前に発表がある可能性が高いようだ。これはカメラに機能が追加されることを意味し、単なるバグ修正ではないということだ。



EOS R6 Mark IIIではプリキャプチャ機能をボタンに割り当てられるため、当然EOS R5 Mark IIやEOS R1にもファームウェア経由で同じ機能が追加できるはずだ。ニッチな要望かもしれませんが、一部のユーザーにとってはこれは煩わしい問題だ。



EOS R6 Mark IIIの動画機能がEOS R5 Mark IIやEOS R1に搭載されるかどうかは全く見当がつかない。現在ネット上で最も要望の多い機能は「オープンゲート」だ。必要かどうかは別として、特定の層の購買意欲を確実に刺激するだろう。実装できるなら、キヤノンが導入しない理由はない。



最新のフルサイズカメラ3機種にシャッター角度表示を追加するのは、比較的容易な作業だろう。この話題は最近頻繁に取り上げられるようになった。現代においては、これはコア機能であるべきだと感じる。

近日中にEOS R5 Mark IIとEOS R1にメジャーアップデートが来る可能性が高いようです。詳細は不明ですが、最近登場した機種で採用されている機能の追加でしょうか。