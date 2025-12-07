ソニー「α7V」で中国製Eマウントレンズが動作しない？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」中国製のEマウントレンズで正常に動作しないという記事が掲載されています。
･Weird: Chinese third party E-mount lenses do not work properly on the new Sony A7V
- Kaiが中国製のEマウントレンズがソニーα7Vで動作しないことに気付いた。これに対するソニーからの公式な回答は次の通りだ。
「サードパーティー製品との互換性は保証していない」
α7Vのファームウェアが最終版でなかった可能性もあるし、中国メーカーが完全な互換性を得るためにはレンズのファームウェアを更新する必要があるだけかもしれない。多くのソニーユーザーが中国ブランドのEマウントレンズを所有しており、ソニーがα7Vでもそれらが適切に動くようにしない理由はないだろう。
Eマウントの場合はマウントがオープンになっており、ソニーが意図的にサードパーティーレンズが動かないように対策することはないはずなので、レンズ側のファームウェアアップデートで解決する可能性が高いと思いますが、どうなることでしょうか。
とんとん
SIGMAレンズは使えるのだろうか？？
心配です。
ぷくぷく
サードパーティレンズ所有者は今後所有機のアップデートの話が出ても、しばらくは様子見が良いのかもしれませんね。
ぽにょ
シグマ、タムロンならファームアップで対応してくれるでしょう。
7Vは欲しいけど高すぎて買えないけど。