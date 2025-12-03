キヤノンの3機種の新型カメラを準備中？

E8M_8888が、認証機関に登録されているキヤノンの未発表製品のリストと、登場する新製品の予想を投稿しています。
- キヤノンのカメラ新製品登録リストを整理した。現在、未発表の製品は次の通りだ。
･キヤノン Wi-Fi6搭載のフラッグシップ：現在、電波ノイズのテスト中で、正式登録はまだだ。フラッグシップ級の仕様であることは確認済みだ。現時点の噂によれば、EOS R5C II、EOS R3 II、EOS R7 II（ごく低確率）の可能性がある。これ以外にも、フラッグシップ級仕様＋次世代プロセッサの普及化に伴う、非フラッグシップ初出しの機種である可能性もある。
･キヤノン DS126904：登録されてから時間が経っている伏兵。Cinema EOS 系のWi-Fi仕様がより低いという特性から、EOS R7 II、EOS R5C II、EOS R5V、EOS R6V の可能性があると思っている。
・キヤノン DS126936：最新の登録製品で、最も早ければ来年初め頃に発売される可能性がある。EOS R7 II、EOS R6V、レトロ系EOS RFカメラ、望遠ズームのPowerShot V3 の可能性がある。
キヤノンからは近日中に複数の新型機が登場する可能性があるようですね。Wi-Fi6搭載機はフラッグシップと述べられているので、本当のフラッグシップ機（EOS R1シリーズ）ではないと思いますが、高性能機の可能性が高そうです。残りの2機種のうちの1つは噂のレトロ調カメラ、もう1つはEOS R7 Mark IIでしょうか。
辰巳ＪＣ
PowerShot V2はどうなっているのでしょうか。かつて、G1X Mark2の直接の後継モデルを期待していた者として、フルサイズ換算２４～１２０ｍｍ相当のレンズを搭載してフィルターが使えるコンパクト機をこそ待ち望んでいます。
rad
Ⅱ型の可能性があるのは、R3、R7、R8、R10の4機種、
Vとして派生されそうな機種はR8がもっとも向いていそうです。
あとはCINEMA EOSかPowershotですね。
最も安価なCINEMA EOSのC50でも高価なので、
R8VはZRやZV-E1に対抗できる機種として欲しかったりします。