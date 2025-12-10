ViltroxがEマウント用の2倍のテレコンを発売

Viltroxが、ソニーEマウント用の2倍のテレコンを発売しています。

･Viltrox's New 2x Teleconverter for Sony E-Mount Costs Under $300（PetaPixel）

ViltroxはEマウント向けの新しい2倍のテレコンを発売した。このテレコンはソニー製レンズに加えて、Viltroxの135mm F1.8でも動作する。Viltroxによると、このテレコンはソニー70-200mm F2.8 GM / GM II、100-400mm、200-600mm、400-800mm、300mm F2.8 GM、400mm F2.8 GM、600mm F4 GM に対応する。価格はソニー製の2倍テレコンの598ドルに対し、Viltroxは280ドルだ。Viltroxは画質の面でソニー製と同様の性能を発揮することを約束している。

ViltroxがEマウント用のテレコンを発売しましたが、ソニーはサードパーティー製のテレコンの発売を認めていなかったはずなので、これはライセンスを取得せずに造ったということなのでしょうか。もし、このテレコンがシグマやタムロンのレンズで動けばかなり注目を集めそうな気がしますが、どうでしょうかね。