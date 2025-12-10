ViltroxがEマウント用の2倍のテレコンを発売

Viltroxが、ソニーEマウント用の2倍のテレコンを発売しています。
･Viltrox's New 2x Teleconverter for Sony E-Mount Costs Under $300（PetaPixel）
- ViltroxはEマウント向けの新しい2倍のテレコンを発売した。このテレコンはソニー製レンズに加えて、Viltroxの135mm F1.8でも動作する。Viltroxによると、このテレコンはソニー70-200mm F2.8 GM / GM II、100-400mm、200-600mm、400-800mm、300mm F2.8 GM、400mm F2.8 GM、600mm F4 GM に対応する。価格はソニー製の2倍テレコンの598ドルに対し、Viltroxは280ドルだ。Viltroxは画質の面でソニー製と同様の性能を発揮することを約束している。
ViltroxがEマウント用のテレコンを発売しましたが、ソニーはサードパーティー製のテレコンの発売を認めていなかったはずなので、これはライセンスを取得せずに造ったということなのでしょうか。もし、このテレコンがシグマやタムロンのレンズで動けばかなり注目を集めそうな気がしますが、どうでしょうかね。
てつ
誰か人柱になってくれるチャレンジャー居ますかしら？
シグマから出ればSony機新調したいですが。様子見。
ぱっかー
ひょっとしてサードメーカーのテレコン解禁された？
そうならめちゃ嬉しいんだけど。
サンセット
50mm-150mm F2に対応したテレコンでないかなあ。。。。
Xiaomi
>50mm-150mm F2に対応したテレコンでないかなあ。。。。
こちらのレンズは後玉が後方にあるためテレコンの入る余裕がありません。
物理的に無理です。
りん
Sigma70-200DGDNはテレコン入りそうな形状なので対応しているなら即購入したいところですが、果たして…
たけやさおだけ
「Ｅマウント」基本仕様開示に当たっては、以下の制限を設けております。
基本仕様をご使用頂ける対象製品は、弊社Ｅマウントレンズ交換式デジタルカメラに対応するレンズ及びマウントアダプターのみであり*2 、それ以外の製品の製造、販売等にはご使用頂けません
ーソニー公式より抜粋ー
たぶんOK出てないですよね？
シグマタムロンレンズもずっとテレコン不可になってましたからね…
PP
50mm-150mm F2のような後玉のレンズにも使えるテレコンは昔ケンコーが出してましたね。
はかた
ソニー純正テレコン対応レンズを買える人は純正テレコンを買う余裕はあると思う。
サードパーティー向けならブラックの方が良かったかもしれない。
のの
これ使うと純正レンズでも15コマ？
Eマウントユーザー
アリエクで早速出ていますね…
日本円で3万ちょっとで、280$の円換算ベースよりもさらに安価です