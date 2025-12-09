ライカが来年にS1RIIベースのSLシリーズの新型機を発表？

Leica Rumorsに、ライカSLシリーズの新型機に関する噂が掲載されています。

･New Leica SL camera model based on the Panasonic S1RII rumored to be announced next year

ライカは、パナソニックS1RII （44.3MP） をベースにしたSLシリーズの新型機を発表すると噂されている。新しいSLは、現行のライカSL3（60MP）とライカSL2-S（24MP）の中間に位置することになる。現時点で判明している情報は以下の通りだ。



- 4430万画素センサー（パナソニックS1RIIベース）

- AFの改良（SL3-Sよりも優れている）

- 動画機能は他のSL3よりも低い可能性がある

- 2026年5月頃に発表されると噂されている

ライカSLのラインナップは、現在6000万画素機と2400万画素機で少し間が空きすぎているので、4000～5000万画素クラスの製品が登場すればバランスの良いラインナップになりそうですね。新型機はパナソニックのS1RIIベースということですが、S1RIIの登場からだいぶ時間が経っているので、新しい機能等が盛り込まれれば面白いところですが、どうなることでしょうか。