富士フイルムが1インチセンサーを搭載した新型コンパクトカメラを開発中？

Fuji Rumorsに、富士フイルムの新しいコンパクトカメラに関する噂が掲載されています。
･RUMOR: Fujifilm is Working on a THIS Camera
- かなり興味深い噂を受け取った。信頼できる情報筋によると、富士フイルムは1インチセンサーを搭載した新しいコンパクトカメラを開発しているとのことだ。
個人的には、新しい1インチコンパクトカメラの希望を失っていたので、信頼できる情報筋から富士フイルムがそのようなカメラの開発に取り組んでいるという話を聞いて、嬉しく思っている。
しかし、ここで明確にしておかなければならないことがある。情報筋が我々に伝えたのは、富士フイルムが1インチセンサーを搭載したコンパクトカメラを開発しているということだけで、したがって、今のところ私たちにできることは推測することだけだ。
最も明白な推測は、富士フイルムが2/3インチセンサーのカメラのどれかを1インチセンサーで復活させる可能性があるということだ。つまり、X30、XQ2、XF1の後継機だ。
富士フイルムは既にX halfで1インチセンサーを採用しており、生産終了した2/3インチセンサーカメラの一部を、今度は1インチセンサーで復活させるのではないかと考えている。読者にどのカメラを復活して欲しいかアンケートを実施したところ、X30後継機がトップになった。
富士フイルムが新しいハイエンドコンパクトを開発しているようですね。詳細は不明ですが、X halfは変化球だったので、今度は直球勝負の正統派コンパクトカメラでしょうか。X30後継機は結構要望があるようなので、登場すれば歓迎されそうですね。
X-Ama3
おお！これはうれしい！
X30のようにしっかりしたEVFと手動ズームを供えた、X-E5のレンズ一体型を期待しています。
隣の芝生
センサー2枚に焦点距離の異なるレンズが付いたデジタル2眼が欲しい、って妄想。
ずっとT二桁
むしろXF1！
完全なる『コンパクトカメラ』を。
35mm固定焦点でもいい。
森人JAZZ
X30が登場したころはカメラにそれほど興味が無く
「なんか中途半端に大きいなぁ」くらいにしか思わず
仕事の記録ようにFinePix F300EXRを使っていた。
最近のハーフもコンセプト的にスルーしたが
今度の１インチコンデジは、欲しい。
変な（失礼）飛び道具的な仕掛けはいらないので
細部にこだわった、カッコイイやつをお願いします。