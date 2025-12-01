富士フイルムが1インチセンサーを搭載した新型コンパクトカメラを開発中？

Fuji Rumorsに、富士フイルムの新しいコンパクトカメラに関する噂が掲載されています。

･RUMOR: Fujifilm is Working on a THIS Camera

かなり興味深い噂を受け取った。信頼できる情報筋によると、富士フイルムは1インチセンサーを搭載した新しいコンパクトカメラを開発しているとのことだ。



個人的には、新しい1インチコンパクトカメラの希望を失っていたので、信頼できる情報筋から富士フイルムがそのようなカメラの開発に取り組んでいるという話を聞いて、嬉しく思っている。



しかし、ここで明確にしておかなければならないことがある。情報筋が我々に伝えたのは、富士フイルムが1インチセンサーを搭載したコンパクトカメラを開発しているということだけで、したがって、今のところ私たちにできることは推測することだけだ。



最も明白な推測は、富士フイルムが2/3インチセンサーのカメラのどれかを1インチセンサーで復活させる可能性があるということだ。つまり、X30、XQ2、XF1の後継機だ。



富士フイルムは既にX halfで1インチセンサーを採用しており、生産終了した2/3インチセンサーカメラの一部を、今度は1インチセンサーで復活させるのではないかと考えている。読者にどのカメラを復活して欲しいかアンケートを実施したところ、X30後継機がトップになった。

富士フイルムが新しいハイエンドコンパクトを開発しているようですね。詳細は不明ですが、X halfは変化球だったので、今度は直球勝負の正統派コンパクトカメラでしょうか。X30後継機は結構要望があるようなので、登場すれば歓迎されそうですね。