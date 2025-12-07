キヤノンのレトロ調カメラは3250万画素フルサイズセンサーを搭載した低価格機になる？

Canon Rumorsに、キヤノンのレトロ調カメラに関する噂の続報が掲載されています。
･The Coming Canon 'Retro' Camera to Use Latest 32.5MP Sensor
- キヤノンが、発売50周年を迎えるAE-1に敬意を表したレトロスタイルカメラを発売するという噂が流れたが、ここ数ヶ月は比較的静かだった。
先週ある人と話をしたが、このレトロスタイルカメラは2026年に発売される予定だと聞いた。このカメラには、EOS R6 Mark IIIやC50に搭載されている最新の3250万画素フルサイズセンサーが搭載されるようだ。このレトロスタイルカメラは、2799ドルのEOS R6 Mark IIIよりも大幅に低い価格になる。EOS R6 Mark IIIよりも機能は少なく、動画撮影を重視せず、エントリーレベルのDIGIC Xプロセッサーを搭載する。
レトロスタイルカメラの外観にマッチするレンズが、少なくとも2本登場する可能性がある。どのようなレンズになるかは分からないが、現行レンズの外観が変更されたものになるのではないかと思う。Lレンズではないと思う。ズームレンズと単焦点レンズの組み合わせが理にかなっているだろう。私が選ぶとしたらRF45mm F1.2 STMとRF28-70mm F2.8 STMだ。このカメラの登場は、AE-1 50周年の2026年4月頃が期待できる。
最近噂が流れなくなっていたキヤノンのレトロ調カメラですが、開発は順調に進んでいるようですね。このカメラは動画機能を抑えて低価格化されているということで、スチルメインで動画はそこそこでいいという人には良い選択肢になりそうです。あとは、デザインがどうなるのか気になるところですね。
ぴよこ
しばらく噂が途絶えていたので本当に出るのか心配していましたが、これなら来年のCP+でお披露目されそうですね。続報を楽しみにしています。
ずんた
r6 mark3も買ったし全然予定してないけれど、チルトand軽量でデザイン良ければ、さすがに自制できないだろうなぁ
hui
IBISと大容量バッテリーであれば欲しいです
有線リモートスイッチも省かないで欲しいです
EOSのアイデンティティの一つに前傾したシャッターボタンがあると思います
レトロモダンなデザインだけでなく操作感にも期待です
sasurai
レトロ調のカメラをＲ8と差し替えるのでしょうか？
であるならば、レンジファインダー風の箱型の方が、一眼スタイルよりも需要が高まりそうに思います。
CVN-65
AE-1にどこまで似せられるのかお手並み拝見です。プログラムでない方のAE-1のデザインでお願いしたい。
KISS Rを待ちながら
おお続報来ましたね
価格もさることながら、RP/R8クラスのサイズ・重量感を期待です
（Zfはデザイン的に好きですがやはり大きめ重めなので。。）
さいたまじん
>sasurai
AE-1の50周年記念モデルでレンジファインダースタイルだったら意味不明でしょ。
森人JAZZ
sasuraiさんに同意。
口径が大きいRFマウントだと小型にはならないが
それがかえっていい。
EVF付きで小指余りしないような高さのある箱型欲しいです。
カーク提督
レンジファインダータイプは欧米で人気ないからやらないでしょうね。
α7CIIも日本しか売れていないってソニーの人が言ってたし。
Nanigashi300
過去にAE-1を触ったことのあるユーザーはまずこちらを欲しくなるので比べても仕方ありませんが、
全くのカメラ初心者の選択肢として、Zf・Zfcとライバルになる機種になりますね。
まず、安価な方向に舵を切るのは正解だと思います。この手のカメラで肝心な筐体の質感ですが、安く売る分限界がある中でどのくらいこだわって作りこむでしょうか。
ZfとZfcには触ると分かるくらいの違いが結構ありますが、ユーザーの予算と好みで選べるのが良いですよね。リバイバル版AE-1はどちらのライバルになるでしょうか。
kooth
秒2コマの連写モードが欲しい。ワインダーのフィルム巻き上げ音付きで。
ホトサピエンス
ひょっとしてR7iiの姉妹機として出すのかなかな? APS-Cの方がサイズ的にフィルムカメラ風に作り易いだろうし。
古典的デザインに最新の機能操作をいかに融合させるのか、ワクワクして待ちたいと思います。
rocky
自分はAE-1（初代）を所有してたまに使っています。外観はもちろん大好きですが、何よりシャッターの音と振動が堪らなく好きなので、形だけAE-1に似せていてもどうかなと思います。と言いつつ、一目惚れして即買いしているかもしれませんが。
Shiba
EOS R6 Mark IIIと同じセンサーを使っていて、大幅に安くなるなんてことが可能なんでしょうかね。
R8のようにIBIS無し、電子先幕限定など、ハードウェア的にスペックを下げれば多少は安くなると思いますが、例えば動画を4K30pまでにしても、さほど安くはならないような気もしますが…
EOS M3 User
AE-1の綺麗な中古を見つけて所有していますが、これに拘るほどカッコ良く無い気もします。
F-1ぐらいなら、おおぉー！と思うかも知れませんが…。
R8の立場が微妙な感じなので、そこを入れ替える感じの商品でしょうか？
過去のデザインに縛られる事なく、レトロな雰囲気のカメラを目指せば良い気がしますが、どうしてもAE-1に拘りたいんですかね？
EOS M6/M3系のデザインがレトロだとも思いませんが、普通にファインダー必要の無い方用にラインナップにあっても良いと思います。
SONYもR7C系が良く売れてるみたいですし、四角い形は需要ありそうに思います。
ルミクサーT
「動画撮影を重視せず」とあるのでバリアングルではなくチルト液晶ですかね？
R8 Mark IIを楽しみにしている自分としては、これがR8との「置き換え」になるよりも、NIKONでいう所のZFとZ5 IIのような「棲み分け」になることを期待します。
むしろこのレトロ調カメラがエントリー向けの割り切ったスペックで出てくれるなら、差別化としてR8 Mark IIのスペックアップ（IBIS搭載やバッテリー大型化）に期待が持てるからです。
まっちゃん
レトロ調カメラはマウントアダプターを使用してオールドレンズを楽しむ人がほとんどたと思うのでMFしやすいEVFや日中でも見えやすい液晶、レンズ名や焦点距離の入力のしやすさ、バリアングルでは無くチルト液晶などMFを考慮すると爆売れしそうな気がします。もちろんCanonのロゴも古いタイプだと最高
Say Mark II
積層ではないとは言えEOS R6 Mark IIIの比較的読み出し速度が速いセンサーで、大幅に安くできるんですかね？ EOS R6 Mark IIならまだわかりますが。
AE-1は巻き上げレバー同軸の大きなシャッターダイヤルは特徴的だったものの、全体の外観デザインはおおむねオーソドックスだと思います。巻き上げレバーは再現できないし、それなしで大きなシャッターダイヤルというのも不自然なので、結局なんとなくあの時代の一眼レフらしいところに落ち着きそう。金属っぽい外装デザインをプラの質感で仕上げるのは当時としてもうまくいってなかったと思うので、真鍮は無理でもマグネシウム合金あたりで、当時目指していたものを今実現して欲しい。安価なら無理か…