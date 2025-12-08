富士フイルム「XC13-33mm F3.5-6.3 OIS」は軽量コンパクトだが画質に妥協していないレンズ

ePHOTOzineに、富士フイルムの新しい標準ズーム「XC13-33mm F3.5-6.3 OIS」のレビューが掲載されています。

･Fujifilm Fujinon XC 13-33mm f/3.5-6.3 OIS Lens Review

このレンズの狙いは非常に明確で、それは、軽量コンパクトでありながら画質に妥協しないことだ。 このレンズは実に軽量で、キャップを外した状態で重さはわずか125g、サイズはレンズを収納した状態で61.9mm x 37.5mmと非常にコンパクトだ。

13-33mmというズーム域は一見すると珍しいが、35mm換算で20-50mmとなることを考えると納得がいく。

マウントはプラスチック製だが、軽量なこのレンズには問題はなく、良好な耐久性が期待できる。マウントの装着感は滑らかで、しっかりとしている。

AFは高速、正確でほぼ無音だ。最短撮影距離は20cmで、33mm判換算で最大0.25倍の撮影倍率だ。これはマクロとまではいかないが、実用的で汎用性の高い近接性能だ。

取扱説明書に三脚使用時はOISをオフにするようにと記載されている。実際には（OISがONのままでも）全く影響しないレンズが多いが、このレンズの場合は本当に影響がある。（三脚を使用した際に）撮影後にOISをオフにしてもう一度撮影しなおす必要があった。



