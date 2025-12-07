ソニー「α7V」はAIAFチップ統合型プロセッサを採用？

SonyAlphaRumorsに、ソニー「α7V」の仕様に関する噂の続報が掲載されています。

･Sony A7V comes with new chip architecture: Less consumption, faster speed!

α7Vには、初搭載の2つのハードウェアの機能があり、これは将来のαシリーズのカメラにも実装されると言われている。



1.デュアルUSB-C端子（マイクロUSB端子は廃止）

2. α7VはAIAFチップとメインCPUを統合したソニー初のカメラになる。このチップ+CPU 統合の利点は、消費量の低減と速度の向上が期待できることだ。



別の情報筋からも次のような情報を聞いている。



･α7Vは発売時α1IIと同様に8段分の効果のIBISと「アクティブクロップ」機能を搭載している。

･バッテリー1個あたり約750～800枚の撮影が可能（α7IVは500～600枚）。



まだ新しいレンズは発表されないようだ（さもなければ開発発表がある？）。3番目の情報筋は次のように述べている。



「α7Vの液晶モニタとEVFの解像度はα7IVよりはるかに優れている。これらはスペック的にはα1IIやα7R5と同等かもしれない。試してみたところ、倍率は0.9倍だった」

α7Vの画像処理エンジンはα7IVから据え置きかと思っていましたが、AIチップとの統合型になり、消費電力が改善し速度も速くなるということなので、センサーの換装と相まって全体的にかなり大きな進化が期待できそうです。統合型エンジンの採用で、バッテリーライフが大幅に伸びているのはポイントが高いですね。また、モニタとEVFも大幅な改善が期待できるようで、α7Vは当初噂されていた仕様とはまるで別物のカメラになりそうですね。