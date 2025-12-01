キヤノンがWi-Fi 6デュアルバンドのハイエンド機の登録を準備中？

E8M_8888が、ハイエンド機仕様のWi-Fiを搭載したキヤノンの新型機の認証機関への登録作業が進んでいるという情報を投稿しています。

･E8M_8888

キャノンがWi-Fi 6デュアルバンドを搭載した新型EOSの登録準備をしているとの驚きの情報があり、その機種が無線認証プロセスに入っているようだ。この無線システムは以前、EOS R1 や R5 Mark II で使用されていたものだ。



考えられる可能性は以下の通り：



1.新機種が EOS R1 や R5 II 級のフラッグシップ：個人的には EOS R5C II の可能性を疑っている。8Kからのオーバーサンプリングによる4K60pを実現してくるかもしれない？



2.Wi-Fi仕様の下位モデルへの展開：Wi-Fi6 自体は特筆するほどのものではないが、EOS R6 III がちょうど発表されたばかりであることを考えると、下位機種にこのWi-Fi仕様を採用するかどうかは読みにくい。R6C、R7 II、R8 II あたりも候補になり得る。



3.動画特化の EOS R3C？：LC1720（無線モジュール）は用途が広いが、C80 のカードスロットとコーデック処理を補って、C50 のようなスタイルのボディに置き換える可能性もある。ただし R3 のボディを動画専用機に仕立てるのは合理的とは言えず、可能性は低いと思う。

キヤノンが認証機関に新型機の登録準備をしているようですが、この新型機はWi-Fiの仕様からハイエンド機の可能性が高いようです。ただ、EOS R1やR5IIのモデルチェンジはまだ先のことで、EOS R6IIIは登場したばかりなので、元記事が予想しているようにこの新型機は動画機かもしれませんね。ことによると、来年の登場が予想されているEOS R7 II やR8 II にハイエンド機のWi-Fiが降りてくる可能性もあるのでしょうか。